  • Атман о своем движении на подаче: «Я бы не рекомендовал игрокам так делать – не хочу, чтобы люди ломали плечи»
Атман о своем движении на подаче: «Я бы не рекомендовал игрокам так делать – не хочу, чтобы люди ломали плечи»

Атман: я бы не рекомендовал игрокам подавать, как я.

53-я ракетка мира Теренс Атман рассказал об особенностях своего движения на подаче.

– Вы известны убийственной подачей – вы очень быстро подбрасываете мяч и по нему бьете. Как вы развивали это на протяжении карьеры?

– В 16 лет, когда я был совсем молодым, у меня были проблемы с тем, чтобы подавать мощно. Так что надо было найти возможность это исправить. И это было единственным вариантом, который мы нашли вместе с тренером.

В начале это было очень забавно, потому что я все время подавал ободом. У меня ушли годы, чтобы поймать ритм и начать попадать в квадрат. И с этим ритмом у меня не может быть другого подброса. Каждый раз он должен быть идеальным, потому что у меня нет времени между тем, когда я сгибаю ноги и делаю рывок вперед.

Это очень специфично и требует тщательной отработки тайминга, когда я бросаю мяч и когда я по нему бью. Там вообще нет права на ошибку. Я подаю так уже лет восемь. Это очень сложная штука. Я бы не рекомендовал игрокам в целом так делать – не хочу, чтобы люди ломали плечи.

Было очень тяжело этого добиться, но, к счастью, мы очень упорно работали, и сейчас все очень естественно. Я очень этому рад, – сказал Атман на пресс-конференции после выхода в четвертый круг в Майами.

Прикольная у него подача, и читается соперниками такая наверное не просто
Как всё-таки по-разному люди подают... Вспоминаю Шарапову и Бердыха с их подбросом мяча в нижнюю стратосферу. Сейчас такую технику никто почему-то не использует.
Как всё-таки по-разному люди подают... Вспоминаю Шарапову и Бердыха с их подбросом мяча в нижнюю стратосферу. Сейчас такую технику никто почему-то не использует.
Да эти… вот у Дель Бониса, вот это я понимаю подброс, там чай можно успеть попить
«Я бы не рекомендовал игрокам так делать – не хочу, чтобы дрогнула рука невзначай»
«Я бы не рекомендовал игрокам так делать – не хочу, чтобы дрогнула рука невзначай»
Если кроме шуток, чем-то напоминает подачу Долгополова - такое же сверхбыстрое движение.
И чего? Сколько он разгоняет?
