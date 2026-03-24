Атман о своем движении на подаче: «Я бы не рекомендовал игрокам так делать – не хочу, чтобы люди ломали плечи»

Атман: я бы не рекомендовал игрокам подавать, как я.

53-я ракетка мира Теренс Атман рассказал об особенностях своего движения на подаче.

– Вы известны убийственной подачей – вы очень быстро подбрасываете мяч и по нему бьете. Как вы развивали это на протяжении карьеры?

– В 16 лет, когда я был совсем молодым, у меня были проблемы с тем, чтобы подавать мощно. Так что надо было найти возможность это исправить. И это было единственным вариантом, который мы нашли вместе с тренером.

В начале это было очень забавно, потому что я все время подавал ободом. У меня ушли годы, чтобы поймать ритм и начать попадать в квадрат. И с этим ритмом у меня не может быть другого подброса. Каждый раз он должен быть идеальным, потому что у меня нет времени между тем, когда я сгибаю ноги и делаю рывок вперед.

Это очень специфично и требует тщательной отработки тайминга, когда я бросаю мяч и когда я по нему бью. Там вообще нет права на ошибку. Я подаю так уже лет восемь. Это очень сложная штука. Я бы не рекомендовал игрокам в целом так делать – не хочу, чтобы люди ломали плечи.

Было очень тяжело этого добиться, но, к счастью, мы очень упорно работали, и сейчас все очень естественно. Я очень этому рад, – сказал Атман на пресс-конференции после выхода в четвертый круг в Майами.