  Пегула о четвертьфинале против Рыбакиной: «Честно говоря, хотела бы встретиться с ней попозже»
Пегула о четвертьфинале против Рыбакиной: «Честно говоря, хотела бы встретиться с ней попозже»

Джессика Пегула прокомментировала предстоящий четвертьфинал тысячника в Майами, где она встретится с Еленой Рыбакиной.

На предыдущем турнире в Индиан-Уэллс они играли на той же стадии – американка уступила со счетом 1:6, 6:7(4).

– Вы проиграли ей несколько упорных матчей. Хочется ли вам проводить такие матчи, где нужно сражаться за преимущество?

– Честно говоря, я бы хотела встретиться с ней попозже (смеется). Думаю, это сложная соперница для четвертьфинала. Она же в верхней половине сетки?

– Да, вы с ней в верхней половине.

– Вместе с Соболенко. Это сумасшедше.

Так что, возможно, я бы хотела встретиться с ней [Рыбакиной] немного позже. Но я люблю вызовы. Эти девушки, особенно Арина и Елена, заставляют меня искать способы прибавить во многих вещах. Мы все подталкиваем друг друга: «Мне надо подавать сильнее», «Мне нужно спрогрессировать много где, чтобы обыгрывать их в лучшей форме». Это всегда заряжает меня на работу.

Так что я с нетерпением жду нашей новой встречи. У нас было несколько упорных сетов в Австралии и в Индиан-Уэллс, где, как мне кажется, я должна была взять хотя бы один из них. Но она показывает удивительный теннис, у нее был матчбол в финале в Индиан-Уэллс, но Арина сделала камбэк. Это был потрясающий матч.

Для меня они сейчас топ-2, и когда они играют на максимуме, они лучшие в мире. Мне надо постараться сделать все возможное – посмотрим, что у меня получится изменить в этот раз.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
А мы как раз хотели чтоб пораньше
