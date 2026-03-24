Коко Гауфф: «Я бы точно не хотела заводить детей, пока я играю»

– Ранее по ходу турнира в Майами вы сказали, что, возможно, хотели бы стать мамой после завершения карьеры. Вы часто представляете себе жизнь после того, как перестанете играть?

– Нет, я вообще особо этого не делаю (улыбается). Но я бы точно не хотела заводить детей, пока я играю. В этом я вполне уверена. Хотя никогда не знаешь – Серена и куча людей говорили то же самое, но в моем случае я вижу это так.

Я не слишком думала о жизни после тенниса. Я точно не хочу тренировать или заниматься чем-то таким, так что, вероятно, вы меня здесь не увидите (улыбается). Сначала я сказала, что не буду комментатором, но это выглядит весело, так что, может быть, я бы решила делать что-то такое.

Но пока я так далеко не думала (смеется), – сказала 22-летняя Гауфф на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал тысячника в Майами.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Странные у них вопросы во время турнира, более важного ничего нет?!)
