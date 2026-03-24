Майами (WTA). 1/4 финала. Мбоко борется с Муховой, Гауфф сыграет с Бенчич
В Майами играют четвертьфиналы турнира WTA 1000.
Коко Гауфф поборется с Белиндой Бенчич в четвертьфинале в Майами.
Сетка здесь.
Miami Open
Майами, США
17 – 29 марта 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
30 комментариев
Каро с трудовой победой в непростом матче и выходом в полуфинал " Мастерса". Молодчина !
Очень зрелищный матч. Одно удовольствие смотреть. Каролина пока хороша, по делу первый сет взяла. Умничка! И какую эффектную точку поставила.
Очень зрелищный матч. Одно удовольствие смотреть. Каролина пока хороша, по делу первый сет взяла. Умничка! И какую эффектную точку поставила.
Хочу поставить 10 плюсиков, шикарный
Я так понимаю, что если Бенчич сегодня выигрывает, Мирра вылетает из десятки?
Я так понимаю, что если Бенчич сегодня выигрывает, Мирра вылетает из десятки?
Понимаете верно. Белинда заслужила место в десятке сильнейших.
Ну прекрасно просто! Красотка Каро, аплодирую стоя! Отличный матч выдала, с огромным количеством виннеров.
Бенчич - Гауфф, должно быть интересно.
Мощь и молодость против интеллекта и мудрости 😄
Классный матч был. У Вики есть слабые места в игре, но в целом шикарная теннисистка.
хороший матч, Каро на опыте затащила первый сет..
Мбоко зря недооценивают. Технически она сильнее всех в туре прямо сейчас. Но насколько запас в нервах это вопрос. Одно дело когда ты подаешь надежды и другое, когда после пары выигранных турниров от тебя ждут только победы. Мирра вот сломалась. Но Мбоко вероятно куда сильнее ментально. Вангую что именно она, а не Коко, будет второй Сереной.
Мбоко зря недооценивают. Технически она сильнее всех в туре прямо сейчас. Но насколько запас в нервах это вопрос. Одно дело когда ты подаешь надежды и другое, когда после пары выигранных турниров от тебя ждут только победы. Мирра вот сломалась. Но Мбоко вероятно куда сильнее ментально. Вангую что именно она, а не Коко, будет второй Сереной.
Технически она не сильнее всех в туре прямо сейчас хотя бы по причине наличия в том же туре Муховой. Это игрок, который в плане техники может всё, канадке до такого разнообразия очень далеко (пока как до Луны пешком, у неё по сравнению с чешкой довольно ограниченный арсенал). Вопрос в том, что физика в теннисе тоже важна, а Муховой не всегда хватает скорости. И вот по совокупности канадка действительно не то чтобы кого-то прямо слабее.
Мбоко зря недооценивают. Технически она сильнее всех в туре прямо сейчас. Но насколько запас в нервах это вопрос. Одно дело когда ты подаешь надежды и другое, когда после пары выигранных турниров от тебя ждут только победы. Мирра вот сломалась. Но Мбоко вероятно куда сильнее ментально. Вангую что именно она, а не Коко, будет второй Сереной.
Второй Серены Уильямс не будет, как и второй Марии Шараповой.
Теперь Мбоко ее клиентка получается))
Теперь Мбоко ее клиентка получается))
Да, Каролина думаю была рада, что победила Мбоко, потому что с Миррой ей играть было бы гораздо сложнее
