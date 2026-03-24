Майами (ATP). 4-й круг. Корда борется с Ландалусе, Фриц – с Лехечкой, Синнер сыграет с Микельсеном, Зверев – с Алисом, Фис – с Вашеро
В Майами играют матчи четвертого круга «Мастерса».
Янник Синнер сыграет с Алексом Микельсеном за выход в четвертьфинал в Майами.
Александр Зверев поборется с Квентеном Алисом.
Сетка здесь.
Miami Open
Майами, США
18 – 29 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Соперник - какой-то совсем не интересный на фоне такой невероятно яркой личности испанец (вроде Карреньо-Буста) :)))) Да, в общем-то, даже если бы соперником был Синнер или Алькарас, они померкли бы на фоне нашего теннисиста-юмориста :))
Кстати, он вроде никогда выше 358 места в рейтинге не поднимался, так что в понимании Бублика он даже не совсем теннисист :)
Я бы на месте Гулина передал привет Бублику в прямом эфире :)))) Ну нет, не такой, как вы подумали, ну что вы :))))
Если я правильно понял, Гулин выиграл подброс и выбрал прием
Я бы на его месте позволил выбирать Бусте - так сказать, психологически начал бы давить на Бусту до начала матча :))
ГУЛИН СДЕЛАЛ БРЕЙК!!!!
Просто интересно, чем отличается бывший топ-10 от того, кто выше 358 не поднимался