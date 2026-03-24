Тим не начнет тренерскую карьеру – вместо этого он объявил о запуске фэнтези ATP

Доминик Тим не планирует сейчас возвращаться в теннис в роли тренера.

Напомним, ранее австриец заявил: «После невероятных 14 лет в ATP-туре мое путешествие продолжится в новом и захватывающем формате. С нетерпением жду возможности передавать свои знания и опыт в виде спорта, который люблю больше всего».

Теперь он поделился в соцсетях ATP: «Последнюю неделю ходили слухи о том, что я могу вернуться в теннис как тренер. Сегодня я объявляю, что перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло я буду тренировать Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича – как часть команды в новом фэнтези ATP».

На официальном сайте ATP сообщается, что участвовать в фэнтези могут резиденты США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Австралии, которым на момент регистрации исполнилось не менее 18 лет. Полный правила будут доступны 27 марта.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
Потом ставки туда подключат и будут стричь капусту
А разговоров-то было. Кому только в голову пришло, что он мог кого-то тренировать?
По списку стран сразу видно, кто всем заправляет в теннисе. Виндзоры, Бурбоны, Габсбурги и американские нацгогмассоны. Итальянцев прокатили, так как их теннисная мафия на самом деле подчиняется совсем другим людям)
