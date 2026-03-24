Андреева и Мбоко снялись с пары в Майами из-за травмы спины у россиянки
Мирра Андреева и Виктория Мбоко снялись со второго круга парного тысячника в Майами из-за травмы поясницы у россиянки. Они должны были встретится с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер.
Ранее Мбоко обыграла Андрееву в четвертом круге одиночной сетки со счетом 6:7(4), 6:4, 6:0. По ходу встречи Андреева брала медицинский перерыв из-за проблем со спиной.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
сомнительно что у Мирры такая же, скорее всего было растяжение