40

Андреева и Мбоко снялись с пары в Майами из-за травмы спины у россиянки

Мирра Андреева и Виктория Мбоко снялись со второго круга парного тысячника в Майами из-за травмы поясницы у россиянки. Они должны были встретится с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер.

Ранее Мбоко обыграла Андрееву в четвертом круге одиночной сетки со счетом 6:7(4), 6:4, 6:0. По ходу встречи Андреева брала медицинский перерыв из-за проблем со спиной.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoMiami Open
logoВиктория Мбоко
пары
logoМирра Андреева
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Капец, пожелание здоровья минусуют. Ну народ тут
Комментарий скрыт
Это вы про какого "персонажа", не понял вообще. В принципе, в обществе не принято на личности переходить. Так просто, к сведению.
Здоровья, солнышко. Возвращайся ещё сильнее)
Может теперь настало время: 1) разобраться в себе, 2) понять что Андреева хочет дальше; 3) заняться поиском нового главного тренера; 4) повзрослеть.
5) Заняться с тренером по физ.подготовке формой по системе Джоковича..
Точно.
Ну и замечательно, есть месяц вылечиться и подготовиться к грунту где 900 очков защищать
Бадоса свою спину лечит около 3 месяцев
У Бадосы тяжелая хроническая травма

сомнительно что у Мирры такая же, скорее всего было растяжение
В принципе, для Вики Мбоко это неплохо, матч с Муховой, где она фаворит и вполне ей по силам выйти в полуфинал. Больше дней на восстановление. Хотя чешская теннисистка далеко не подарок.
И андреевой эта пара не нужна , ни мбоко
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
