  • Медведев после поражения от Серундоло в Майами: «Мне тяжело говорить про его уровень – я играл ужасно»
Даниил Медведев прокомментировал поражение от Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами. Россиянин проиграл со счетом 0:6, 6:4, 5:7.

– Был совершенно не мой день, ничего не чувствовал – в принципе, как и в первом матче. Может быть, здесь условия почему-то не подходят некоторым игрокам, потому что я не первый. Я смотрел по телевизору – тоже такое было с некоторыми игроками. Смотришь, думаешь: «Почему он не попадает в корт? Игрок-то хороший» (улыбается). Примерно то же самое чувство было.

Каким-то чудом смог вернуться в матч, чуть-чуть лучше заиграть, но все равно ошибки были иногда из ниоткуда. Потом уже боролся, как мог – может, не совсем правильно по тактике или по ударам, но просто уже пытался выиграть. Чуть-чуть не хватило. В такие дни очень тяжело побеждать, и сегодня не получилось.

На тренировках здесь я неплохо играл, поэтому было неожиданно. Когда есть уверенность, то ты хочешь продолжать играть в такой же теннис, который, может быть, чуть-чуть отличается от твоего обычного тенниса. И когда сначала это не получается, не хочется сразу переходить на большее удержание мяча, чтобы почувствовать этот ритм. Но я сделал это где-то в середине второго сета.

Да, конечно, было неожиданно, но такое бывает, и уже ничего с этим не сделать.

– Сыграла ли роль усталость после Дубая и Индиан-Уэллс?

– Думаю, нет, потому что я за свою карьеру много раз играл так турниры подряд. Никаких травм не было. Не было такого, что я вчера чувствовал, что у меня все, устали ноги или голова.

Здесь, в Майами, конкретно оба матча на центре [центральном корте] почему-то не получились. Не все было идеально. И оба матча в конце было чуть лучше, чем в начале. Но чем сильнее будет соперник, тем тяжелее будет до конца этот матч довести в таком формате.

– Необычно, что два таких опытных игрока, как вы, никогда раньше не встречались. Что ты думаешь о его игре?

– Да, это действительно необычно. Франсиско может играть очень хорошо. Мне тяжело говорить про его уровень, потому что считаю, что я, конечно, играл ужасно. Но это бывает, и ему нужно было завершить этот матч. Он смог это сделать. В третьем сете он хорошо попадал в нужные моменты. Было непросто. А так он, конечно, отличный игрок. Он очень много побеждал топ-игроков, и он отлично умеет играть в теннис.

– Что можешь рассказать сейчас о своих планах до Монте-Карло?

– Пока еще не решал. Несколько дней отдыха – посмотрим, здесь или дома, – а дальше тренировки на грунте и подготовка к грунтовому сезону (улыбается), – сказал россиянин в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
Агрессивно пытался играть, но вообще не попадал, во втором сете пришлось перестроиться на тащилово и начало получаться привычным методом...

Но в третьем сеие флэш-бэки пошли, после брейка опять переключался на другой режим, потом обратно, в итоге к концу матча просто растерял уверенность в себе...
Походу матч Тьена, своего любимчика, смотрел
У Серундоло как ни странно может показаться это лучший Мастерс в карьере, он его обожает..есть и полуфинал и 1.4..
