Паула Бадоса: «Я знаю, что далека от лучшей версии, но она все еще есть у меня внутри. Я снова докажу, что справлюсь»

Бадоса: хочу, чтобы меня запомнили потому, что Паула смогла справиться.

Паула Бадоса поделилась письмом в социальных сетях. Ранее испанка выбыла во втором круге турнира в Майами, проиграв Иве Йович.

Сейчас экс-вторая ракетка мира занимает сотую строчку рейтинга, и на следующей неделе опустится как минимум на 113-ю, так как потеряет очки за прошлогодний четвертый круг тысячника.

«Страх, чертов страх. Как это чертовски тяжело. Иногда мне кажется, что я не могу контролировать голоса внутри себя. Слишком много эмоций – я чувствую, что они берут надо мной верх. Меня захватывает сомнение, и я теряюсь в море эмоций. В некоторых дни я чувствую себя достаточно сильной, а в какие-то гора кажется слишком высокой... И я задаюсь вопросом, смогу ли я это сделать.

Я предполагаю, что смогу. Ведь если и есть что-то, что меня характеризует, так это то, что я всегда встаю на ноги. Преврати боль в силу, да? Почему в этот раз должно быть иначе? Это то, в чем я уверена: я всегда стараюсь изо всех сил. Я буду идти, несмотря ни на что.

Я знаю, что далека от своей лучшей версии, но эта версия все еще есть у меня внутри. Я не запомнюсь тем, что выиграла больше всех титулов, но я хочу, чтобы меня запомнили поэтому. За эти моменты. За то, что Паула смогла справиться. И чтобы тот ребенок, который сейчас переживает тяжелые времена, подумал обо мне и сказал: «Если она смогла, то и я смогу».

Поэтому я все еще здесь. Потому что я снова докажу, что справлюсь. Будет очень сложно, но я обещаю, что я буду продолжать до тех пор, пока этого не достигну. И даже если сейчас все идет не очень, и вокруг тысяча мнений... Я буду идти. И я буду продолжать.

Моим болельщикам: спасибо. Потому что часто вы становитесь той силой, которой мне не хватает. Слышать вас на матчах, чувствовать этот энтузиазм, когда его нет даже у меня – это самое ценное, что дал мне этот спорт».