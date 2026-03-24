  • Серундоло о матче с Медведевым: «Во втором сете я рванул за мячом и ударил колено и бедро, а после 4-5 геймов не мог переносить вес на правую ногу»
Серундоло о матче с Медведевым: «Во втором сете я рванул за мячом и ударил колено и бедро, а после 4-5 геймов не мог переносить вес на правую ногу»

Серундоло рассказал, что испытывал проблемы с правой ногой в матче с Медведевым.

Франсиско Серундоло рассказал о травме, которую получил по ходу матча с Даниилом Медведевым в Майами. Аргентинец обыграл его в третьем круге со счетом 6:0, 4:6, 7:5.

При счете 4:3 во втором сете Серундоло брал медицинский перерыв из-за проблем с правой ногой.

– Очень рад победе. Это был сложный матч. Все часто менялось, но я очень рад обыграть Даниила. Это была наша первая встреча, так что я не очень хорошо его знал – до этого только видел его игру по телевизору, и мы несколько раз тренировались друг с другом.

Он приехал после победы в Дубае и финала в Индиан-Уэллс, у него хорошая серия и он в хорошей форме.

Я не ожидал, что начну матч, ведя 6:0, а после этого все быстро поменялось (улыбается). Он начал играть намного лучше, и мы боролись до самого конца.

– Во втором сете вы упали. Что случилось?

– Это произошло на брейк-поинте. Я не упал – я просто рванул за мячом и ударил колено и бедро, а после 4-5 геймов я не мог переносить вес на правую ногу, потому что... Не знаю, как сказать на английском.

– Все было не очень хорошо.

– Да, совсем нехорошо. Я вызвал физиотерапевта, принял некоторые медикаменты, чтобы попытаться успокоить боль. Где-то при счете 4:4 в третьем гейме я почувствовал себя намного лучше. До этого момента я сражался с тем, что чувствовал. А после у меня получилось начать играть лучше.

Сейчас я испытываю боль, так что я все проверю, но, думаю, здесь нет ничего серьезного.

– Все будет в порядке к следующему матчу?

– Да.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
На одной ноге обыграл возрождающегося Медведева.
Ответ Jim Morisson
На одной ноге обыграл возрождающегося Медведева.
Медведев и сам занимался в Майами непонятно чем))
Уже после 2-го круга, я ничего хорошего тут не ждал от осьминога((
