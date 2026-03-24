Медведев считает, что «Солнечный дубль» выиграть сложнее, чем «Большой шлем»
Даниил Медведев после поражения от Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами ответил на вопрос, что выиграть сложнее – «Большой шлем» или «Солнечный дубль».
«Вероятно, «Солнечный дубль». «Большой шлем» – всего один турнир, а для «Солнечного дубля» надо выиграть два подряд».
Напомним, «Солнечный дубль» – «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. В этом сезоне в Индиан-Уэллс россиянин дошел до финала, где уступил Яннику Синнеру.
Экстра-мега-драма у Медведева: избивал соперник, материла жена, он отыгрался, но не дожал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisONEApp
Какие же великие Джокович и Федерер которым это удавалось
Какие же великие Джокович и Федерер которым это удавалось
Новаку это удавалось сделать вообще трижды подряд с 14-го года по 16-й, так же это удавалось Чангу, Риосу, Агасси, Сампрасу и Курье.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем