Медведев считает, что «Солнечный дубль» выиграть сложнее, чем «Большой шлем»

Даниил Медведев после поражения от Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами ответил на вопрос, что выиграть сложнее – «Большой шлем» или «Солнечный дубль».

«Вероятно, «Солнечный дубль». «Большой шлем» – всего один турнир, а для «Солнечного дубля» надо выиграть два подряд».

Напомним, «Солнечный дубль» – «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. В этом сезоне в Индиан-Уэллс россиянин дошел до финала, где уступил Яннику Синнеру.

Экстра-мега-драма у Медведева: избивал соперник, материла жена, он отыгрался, но не дожал