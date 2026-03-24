Зверев шестой раз вышел в 1/8 финала в Майами

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Майами победил Марина Чилича – 6:2, 5:7, 6:4.

Немец повел в личке 8:1, при этом все матчи у Чилича он выиграл подряд. Это второй соперник Зверева, над которым он одержал минимум восемь побед. Первый – Адриан Маннарино (9:0).

Зверев сыграет в четвертом круге этого «Мастерса» шестой раз в карьере и второй год подряд. Дальше он встретится с Квентеном Алисом.