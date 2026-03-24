Сафина об Андреевой: «Иногда ошибки Мирры – как будто эмоциональные. Как будто она специально ошибается»

Сафина о Мирре: иногда ощущение, будто она специально ошибается.

Динара Сафина высказалась о поражении Мирры Андреевой от Виктории Мбоко в четвертом круге тысячника в Майами – 6:7(4), 6:4, 0:6.

«Я смотрела третий сет и увидела, как Мирра сделала брейк и выиграла второй сет. Очень странно она вызвала физио… Я, в принципе, думала, что она сейчас должна начать третий сет очень мощно, потому что Мбоко после проигранного второго сета была немного поникшая. Но начало было очень странным.

Знаете, как-то удивило, что не было этой собранности. Насколько она собранно сделала брейк во втором сете, чтобы его выиграть, и насколько третий сет… Вы поправьте, если я неправа, но иногда ошибки у Мирры – они как будто эмоциональные. Я не могу сказать, что она что-то делает неправильно, но она ошибается… У меня ощущение, как будто она это делает специально. Так выглядит со стороны. Я могу ошибаться, но создается впечатление, будто после каждой ошибки она хочет повернуться в свой бокс и сказать: «Смотрите, видите, я ошиблась!»

Я, конечно, не знаю, что сейчас с Миррой. Могу предположить – возможно, она не справляется с этим давлением. Когда мы с Аней [Чакветадзе ] записываем подкаст, мы часто говорим о том, что стремление игроков как можно быстрее попасть в топ – стать первой, второй, третьей ракеткой мира, выиграть турнир «Большого шлема» – это колоссальная нагрузка. И не все с этим справляются. Ко всему нужно быть готовым, а когда приходит этот груз ответственности, когда от тебя начинают требовать побед, ожиданий, они сразу такие: «А что это вы от нас требуете? Чего вы от нас ожидаете?»

Но это часть твоей работы, профессии. Это нормально, что у тебя определенный рейтинг и от тебя – рекламодатели, тренеры, люди, твои фанаты – ждут результатов. Если человек не хочет, чтобы от него ждали, он никогда не будет стоять высоко в рейтинге – он будет где-то 60-м или 70-м в мире: круг прошел – и слава богу», – сказала Сафина в аудиосообщении в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

