Бенчич в матче с Анисимовой 41-й раз обыграла соперницу из топ-10
12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла №6 Аманду Анисимову в четвертом круге тысячника в Майами – 6:2, 6:2.
Швейцарка третий раз в сезоне победила соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой – 41:42.
Бенчич впервые с 2022-го дошла до 1/4 финала в Майами. Всего у нее 12 четвертьфиналов на уровне WTA 1000.
Дальше она сыграет с Коко Гауфф, которой уступает в личке 2:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
1 комментарий
Но хоть Коко должна её додавить!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
