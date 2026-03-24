Бенчич в матче с Анисимовой 41-й раз обыграла соперницу из топ-10

12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла №6 Аманду Анисимову в четвертом круге тысячника в Майами – 6:2, 6:2.

Швейцарка третий раз в сезоне победила соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой – 41:42.

Бенчич впервые с 2022-го дошла до 1/4 финала в Майами. Всего у нее 12 четвертьфиналов на уровне WTA 1000.

Дальше она сыграет с Коко Гауфф , которой уступает в личке 2:4.