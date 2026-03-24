Пегула сыграет с Рыбакиной во втором четвертьфинале тысячника подряд

Джессика Пегула обыграла Жаклин Кристиан в четвертом круге тысячника в Майами. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.

Американка доходит минимум до четвертьфинала этого турнира пятый год подряд. В прошлом году она стала финалисткой. Вообще для нее это 23-й четвертьфинал тысячника в карьере.

В Индиан-Уэллс Пегула уступила в четвертьфинале Елене Рыбакиной (1:6, 6:7(4)) -теперь они встретятся снова. Казахстанка ведет в личке 5:3, она же выиграла последние три матча.