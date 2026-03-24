Пегула сыграет с Рыбакиной во втором четвертьфинале тысячника подряд
Джессика Пегула обыграла Жаклин Кристиан в четвертом круге тысячника в Майами. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.
Американка доходит минимум до четвертьфинала этого турнира пятый год подряд. В прошлом году она стала финалисткой. Вообще для нее это 23-й четвертьфинал тысячника в карьере.
В Индиан-Уэллс Пегула уступила в четвертьфинале Елене Рыбакиной (1:6, 6:7(4)) -теперь они встретятся снова. Казахстанка ведет в личке 5:3, она же выиграла последние три матча.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Этот матч для Пегулы возможно становится своего рода очень личным, может что-нибудь приготовила для Рыбакиной. Надеюсь Рыбакина пройдет дальше
Если сравнивать двух соперниц то Лена сейчас объективно сильнее.
