Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой тысячника в Майами.

Она обыграла квалифаера Талию Гибсон со счетом 6:2, 6:2.

Казахстанка третий раз в карьере вышла в 1/4 на этом турнире. В 2023-м и 2024-м она играла в финале, но дважды уступала.

В целом Рыбакина 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. На ее счету 31 победа в 35 последних матчах.

Дальше вторая ракетка мира поборется с Джессикой Пегулой , которую обыграла на этой же стадии в Индиан-Уэллс.