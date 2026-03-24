Рыбакина 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника
Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой тысячника в Майами.
Она обыграла квалифаера Талию Гибсон со счетом 6:2, 6:2.
Казахстанка третий раз в карьере вышла в 1/4 на этом турнире. В 2023-м и 2024-м она играла в финале, но дважды уступала.
В целом Рыбакина 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. На ее счету 31 победа в 35 последних матчах.
Дальше вторая ракетка мира поборется с Джессикой Пегулой, которую обыграла на этой же стадии в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
