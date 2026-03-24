8

Синнер выиграл 26 сетов подряд на «Мастерсах» – он побил рекорд Джоковича

Янник Синнер вышел в четвертый круг «Мастерса» в Майами, победив Корентена Муте со счетом 6:1, 6:4.

Итальянец продлил серию из победных сетов на турнирах этой категории до 26 – это рекорд. Ранее он делил его с Новаком Джоковичем, который в 2016 году в промежутке между «Мастерсом» в Индиан-Уэллс и «Мастерсом» в Монте-Карло выиграл 24 сета подряд.

Помимо этого, Синнер не проигрывает левшам уже 21 встречу подряд.

Дальше он поборется с Алексом Микельсеном. Ранее они дважды встречались в 2024 году, оба матча выиграл итальянец.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoMiami Open
logoATP
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая какие соперники остались по сетке и раунды с 1-3 на следующем мастерсе, то можно и стрик оформить под 40 сетов.
Сравните мужской тур в 2016-м году и сейчас, и все вопросы отпадут.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем