Соболенко вышла в 1/4 финала на 8 последних тысячниках, в которых принимала участие

Соболенко вышла в 1/4 финала на втором тысячнике подряд.

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой тысячника в Майами. Первая ракетка мира в четвертом круге победила Циньвэнь Чжэн со счетом 6:3, 6:4.

Белоруска вышла в четвертьфинал на восьми последних тысячниках, где она играла. Раньше этой стадии она последний раз проигрывала в Дубае в 2024-м.

Для Соболенко это также девятая победа подряд – на прошлой неделе она стала чемпионкой тысячника в Индиан-Уэллс.

За выход в полуфинал она поборется с Хейли Батист.