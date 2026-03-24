Меньшик упустил два матчбола и не защитил титул на «Мастерсе» в Майами
13-я ракетка мира Якуб Меньшик не защитил титул на «Мастерсе» в Майами.
В третьем круге он проиграл Фрэнсису Тиафу – 6:7(4), 6:4, 6:7(11). На тай-брейке чех отыграл шесть матчболов и упустил два. По итогам турнира Меньшик выпадет из топ-20.
Тиафу, в свою очередь, одержал 250-ю победу на уровне тура и впервые с 2022-го вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.
Дальше он сыграет с Теренсом Атманом.
Ну перед тем как упустил он отыгрывал 6 или больше матчболов)
