Батист победила Остапенко и вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере
45-я ракетка мира Хейли Батист победила Алену Остапенко в четвертом круге турнира в Майами. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4.
Американка третий раз вышла в четвертьфинал на уровне тура и впервые на WTA 1000. За четыре матча на турнире она не отдала ни одного сета.
Дальше она сыграет с Ариной Соболенко или Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
2 комментария
Нажмите на ссылку по имени Батист
Что значит родные стены. Елена этого Баптиста в следующий раз разделает не напрягаясь.
Рекомендуем
