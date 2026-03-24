Батист победила Остапенко и вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере

45-я ракетка мира Хейли Батист победила Алену Остапенко в четвертом круге турнира в Майами . Матч закончился со счетом 6:3, 6:4.

Американка третий раз вышла в четвертьфинал на уровне тура и впервые на WTA 1000. За четыре матча на турнире она не отдала ни одного сета.

Дальше она сыграет с Ариной Соболенко или Циньвэнь Чжэн .