22-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка, вышедшая в 1/4 финала на всех тысячниках
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Сорану Кырстю в четвертом круге в Майами – 6:4, 3:6, 6:2.
22-летняя американка впервые сыграет в 1/4 финала этого турнира. Она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал на всех десяти тысячниках.
Кроме того, Гауфф 23-й раз вышла в 1/4 финала на уровне WTA 1000. По этому показателю в возрасте до 23 лет она обошла Марию Шарапову и Светлану Кузнецову (по 22) и теперь уступает только Мартине Хингис (39).
За выход в полуфинал она поборется с Амандой Анисимовой или Белиндой Бенчич.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
1 комментарий
у хингис конечно космос статистика, почти в два раза больше второго места
