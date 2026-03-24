22-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка, вышедшая в 1/4 финала на всех тысячниках

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Сорану Кырстю в четвертом круге в Майами – 6:4, 3:6, 6:2.

22-летняя американка впервые сыграет в 1/4 финала этого турнира. Она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал на всех десяти тысячниках.

Кроме того, Гауфф 23-й раз вышла в 1/4 финала на уровне WTA 1000. По этому показателю в возрасте до 23 лет она обошла Марию Шарапову и Светлану Кузнецову (по 22) и теперь уступает только Мартине Хингис (39).

За выход в полуфинал она поборется с Амандой Анисимовой или Белиндой Бенчич .