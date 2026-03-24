22-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка, вышедшая в 1/4 финала на всех тысячниках

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Сорану Кырстю в четвертом круге в Майами – 6:4, 3:6, 6:2.

22-летняя американка впервые сыграет в 1/4 финала этого турнира. Она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал на всех десяти тысячниках.

Кроме того, Гауфф 23-й раз вышла в 1/4 финала на уровне WTA 1000. По этому показателю в возрасте до 23 лет она обошла Марию Шарапову и Светлану Кузнецову (по 22) и теперь уступает только Мартине Хингис (39).

За выход в полуфинал она поборется с Амандой Анисимовой или Белиндой Бенчич.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
у хингис конечно космос статистика, почти в два раза больше второго места
Меньшик упустил два матчбола и не защитил титул на «Мастерсе» в Майами
23 минуты назад
Майами (ATP). Синнер встретится с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Медведев, Хачанов, Алькарас, Меньшик выбыли
27 минут назадLive
Майами (WTA). Соболенко играет c Циньвэнь Чжэн, Пегула – с Кристиан, Рыбакина встретится с Гибсон, Гауфф, Мухова вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
50 минут назадLive
Батист победила Остапенко и вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере
52 минуты назад
Матч Гауфф и Кырсти в Майами прервали из-за того, что болельщику стало плохо
сегодня, 20:47Фото
Каролина Мухова: «Я доказала себе, что способна выигрывать турниры»
сегодня, 20:16
Мирра Андреева пятый раз в карьере проиграла сет с баранкой
сегодня, 19:27
Серундоло о победе над Медведевым: «Вспоминал вчерашний матч Корды – ситуация была похожей»
сегодня, 19:14
Мирра Андреева взяла медицинский перерыв в матче с Мбоко из-за проблем со спиной
сегодня, 18:52Фото
Серундоло в матче с Медведевым впервые с апреля 2025-го обыграл соперника из топ-10
сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем