Каролина Мухова: «Я доказала себе, что способна выигрывать турниры»

14-я ракетка мира Каролина Мухова рассказала, как трофей в Дохе помог ей поверить в себя.

Сегодня в Майами она обыграла Александру Эалу (6:0, 6:2) и второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000.

– Титул в Дохе в этом году был особенным – вы выиграли первый трофей с 2019-го. Что доказали себе этой победой?

– Я доказала себе, что способна выигрывать турниры. Прошло довольно много времени с тех пор, как я поднимала трофей. У меня упал камень с души. Я подумала: «Наконец-то я это сделала». Очень нервничала и во время матча, и до него. Я доказала себе, что все еще могу выигрывать такие крупные турниры.

– Что помогло вам справиться с нервами в финале?

– Не знаю, просто старалась слишком об этом не думать. Я показывала хороший теннис в течение всей недели, с каждым матчем чувствовала себя все лучше на корте. Просто старалась не думать лишнего, играть и концентрироваться на каждом розыгрыше. Это привело меня к матчболу, и в итоге я смогла победить.

