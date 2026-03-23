Мирра Андреева пятый раз в карьере проиграла сет с баранкой

Десятая ракетка мира Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в 1/8 финала тысячника в Майами – 6:7(4), 6:4, 0:6. Во второй партии Андреева брала медицинский тайм-аут из-за боли в спине.

18-летняя россиянка впервые с июня 2025-го проиграла сет с баранкой. Тогда она не взяла ни гейма в матче с Магдаленой Фрех в Берлине. В целом она пятый раз в карьере и четвертый на уровне тура проиграла со счетом 0:6.

Мбоко, в свою очередь, четвертый раз вышла в 1/4 финала на турнире WTA 1000 и одержала шестую победу над топ-10.

В личных встречах Мбоко повела у Андреевой со счетом 2:1. Все три матча они сыграли в этом сезоне.

Дальше канадка поборется с Каролиной Муховой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Все таки правы были кто сравнивал Андрееву с Шараповой. У каждой есть чернокожая хозяйка
Ответ darksidemood
снимаю шляпу
Ответ darksidemood
у андреевой теперь их две)))
День баранок какой-то получается
Вот не надо было Мирре рассказывать, что она выиграет двадцать шлемов.
Пока ни одного на горизонте.
Ответ карабашка
Ни одного и НЕ будет. Скринь
Ответ Боримир
Скажи мне, "пророк", что будет хотя бы завтра?
Сегодня день траура у Павла Ниткина, Медведев и Андреева проиграли, да еще и с баранкой, не о ком будет больше писать)
Мирра не играла плохо - просто у Мбоко залетало все что залетало у той же Мирры год назад на тысячниках. Ну и пора уж честно признать - на сегодняшний день 10 место в рейтинге - это справедливо и по делу
Ей с пары нужно сниматься, она уже в матче с Боузковой после 1 сета шла согнувшись.
Ответ Volodka
Вот именно. Но здесь сидит куча мамкиных пирожков, далеких в реальной жизни от спорта.
Никто почему-то не увидел, у Мирры явно "разыгралась травма спины! После первого сета - вы гляньте запись матча - она шла к скамейке согнувшись вперед. Ей явно было больно и она тут же взяла "туалетный перерыв", врача вызывать при болях в спине бесполезно, для этого нужны 2-3 мес щадящего режима без турниров вообще!
Первые 2 сета хорошо играла, но травма спины и в третьем совсем стояла
Ответ Корреш
Судя по счету, лежала.
Сразу видно, кто смотрел матч, а кто нет. Или хейтеров хлебом не корми, дай погнать на Мирру и Кончиту. Первые две игры турнира Мирра провела откровенно плохо. А сегодня играла реально классно, особенно это касалось своей подачи - слабого места в этом сезоне. А в середине втооого сета случилась травма. Очень надеюсь, что это были обычные спазмы. Но врачам не удалось их успокоить. Сниматься не стала, но концовку второго и третий сет просто стояла. А жаль. Лучшая игра за долгое время. Но хейтеры скажут "Кончиту гнать, переоценена" и прочее. Стыдно за вас, ребята
Ответ Святослав Федорович
и подача пропала по этой же причине; в концовке второго сета ещё удачно всё сложилось, она уже по движениям была не та
Ответ Volodka
Болело потому что. Вика грамотно укорачивала, Мирра старалась бежать, но с такой болью это сложно. Надеюсь, что всё-таки не травма, а спазмы, и завтра на пару она выйдет
Травма спины потому что. Чудес не бывает.
