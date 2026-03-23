Мирра Андреева пятый раз в карьере проиграла сет с баранкой
Десятая ракетка мира Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в 1/8 финала тысячника в Майами – 6:7(4), 6:4, 0:6. Во второй партии Андреева брала медицинский тайм-аут из-за боли в спине.
18-летняя россиянка впервые с июня 2025-го проиграла сет с баранкой. Тогда она не взяла ни гейма в матче с Магдаленой Фрех в Берлине. В целом она пятый раз в карьере и четвертый на уровне тура проиграла со счетом 0:6.
Мбоко, в свою очередь, четвертый раз вышла в 1/4 финала на турнире WTA 1000 и одержала шестую победу над топ-10.
В личных встречах Мбоко повела у Андреевой со счетом 2:1. Все три матча они сыграли в этом сезоне.
Дальше канадка поборется с Каролиной Муховой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
