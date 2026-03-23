  Серундоло о победе над Медведевым: «Вспоминал вчерашний матч Корды – ситуация была похожей»
Серундоло о победе над Медведевым: «Вспоминал вчерашний матч Корды – ситуация была похожей»

19-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым в третьем круге в Майами – 6:0, 4:6, 7:5.

«Это был отличный матч, но очень тяжелый. Я впервые играл против Даниила – наверное, это один из немногих игроков, с которыми я еще не встречался в туре. Я не знал, чего ожидать. Мы никогда не тренировались вместе.

Много смотрел его матчи в этом году – он проводит отличный сезон. Я понимал, что будет очень сложно. Не ожидал, что поведу 6:0 с брейком во втором сете. Потом он начал играть очень здорово, и все быстро изменилось.

Я продолжал верить и оставался в матче. Вспоминал вчерашний матч Себастьяна Корды – ситуация была похожей. Он тоже вел 1:0 по сетам с брейком во втором, а затем матч перешел в третью партию. Я старался держаться и не переставал верить.

Третий сет получился очень качественным с обеих сторон. В итоге все сложилось в мою пользу», – сказал Серундоло в интервью на корте.

Экстра-мега-драма у Медведева: избивал соперник, материла жена, он отыгрался, но не дожал

В медведе живет две сущности. Та которая побеждает карася просто выдохлась, нужна перезагрузка✋🏻
Ну как похожая ситуация. Корда хотя бы не рассказывает, что еще и травму получил в матче, а то вообще бы в двух сетах выиграл!))
Рекомендуем
Главные новости
Серундоло о матче с Медведевым: «Во втором сете я рванул за мячом и ударил колено и бедро, а после 4-5 геймов не мог переносить вес на правую ногу»
47 минут назад
Медведев считает, что «Солнечный дубль» выиграть сложнее, чем «Большой шлем»
сегодня, 07:55
Сафина об Андреевой: «Иногда ошибки Мирры – как будто эмоциональные. Как будто она специально ошибается»
сегодня, 07:09
Зверев шестой раз вышел в 1/8 финала в Майами
сегодня, 07:07
Бенчич в матче с Анисимовой 41-й раз обыграла соперницу из топ-10
сегодня, 06:53
Пегула сыграет с Рыбакиной во втором четвертьфинале тысячника подряд
сегодня, 06:52
Рыбакина 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника
сегодня, 06:42
Синнер выиграл 26 сетов подряд на «Мастерсах» – он побил рекорд Джоковича
сегодня, 06:35
Соболенко вышла в 1/4 финала на 8 последних тысячниках, в которых принимала участие
сегодня, 06:23
Майами (ATP). Зверев, Синнер, Фриц вышли в 4-й круг, Медведев, Хачанов, Алькарас, Меньшик выбыли
сегодня, 02:52
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем