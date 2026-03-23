Серундоло о победе над Медведевым: «Вспоминал вчерашний матч Корды – ситуация была похожей»

Серундоло об игре с Медведевым: я старался держаться и не переставал верить.

19-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым в третьем круге в Майами – 6:0, 4:6, 7:5.

«Это был отличный матч, но очень тяжелый. Я впервые играл против Даниила – наверное, это один из немногих игроков, с которыми я еще не встречался в туре. Я не знал, чего ожидать. Мы никогда не тренировались вместе.

Много смотрел его матчи в этом году – он проводит отличный сезон. Я понимал, что будет очень сложно. Не ожидал, что поведу 6:0 с брейком во втором сете. Потом он начал играть очень здорово, и все быстро изменилось.

Я продолжал верить и оставался в матче. Вспоминал вчерашний матч Себастьяна Корды – ситуация была похожей. Он тоже вел 1:0 по сетам с брейком во втором, а затем матч перешел в третью партию. Я старался держаться и не переставал верить.

Третий сет получился очень качественным с обеих сторон. В итоге все сложилось в мою пользу», – сказал Серундоло в интервью на корте.

