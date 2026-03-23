Мирра Андреева взяла медицинский перерыв в матче с Мбоко из-за проблем со спиной
Мирра Андреева играет с Викторией Мбоко за выход в четвертьфинал тысячника в Майами – 6:7(4), 6:4, идет третий сет.
При счете 4:3 во втором сете россиянка почувствовала боль и вызвала физиотерапевта на корт из-за проблем в области нижней части спины.
Через два гейма Андреева взяла медицинский тайм-аут. После оказания помощи она продолжила игру, а затем сделала брейк.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это правильно: когда с нервами непорядок, нужно косить на больничку
Спина это серьёзно. Нужно менять физио.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем