53-я ракетка мира Атман обыграл Оже-Альяссима и второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса»

53-я ракетка мира Теренс Атман победил восьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 1:6, 6:3.

24-летний француз второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». В прошлом году он дошел до полуфинала турнира в Цинциннати.

Атман третий раз обыграл соперника из топ-10. Теперь его статистика против первой десятки – 3:5.

Дальше он поборется с Якубом Меньшиком или Фрэнсисом Тиафу .

Парень с IQ 158 – прорыв «Мастерса» в Цинциннати. Грохнул двоих из топ-10