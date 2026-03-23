53-я ракетка мира Атман обыграл Оже-Альяссима и второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса»
53-я ракетка мира Теренс Атман победил восьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 1:6, 6:3.
24-летний француз второй раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». В прошлом году он дошел до полуфинала турнира в Цинциннати.
Атман третий раз обыграл соперника из топ-10. Теперь его статистика против первой десятки – 3:5.
Дальше он поборется с Якубом Меньшиком или Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
