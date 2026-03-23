  • Наоми Осака: «Я не собираюсь оставаться в туре, если буду проигрывать в первом круге»
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака высказалась о своем будущем в теннисе.

В Майами японка уступила Талии Гибсон во втором круге – 5:7, 4:6.

«Я не собираюсь оставаться в туре, если буду проигрывать в первом круге. Я предпочла бы просто быть хорошей мамой. Для меня важно выигрывать титулы и быть лучшей теннисисткой, какой только могу быть, но если для этого придется жертвовать большим количеством времени с дочкой, я не буду этого делать.

Чувствую, что для меня это настоящая дилемма. Конечно, мне хотелось бы играть, но, как я говорила в прошлом году – моя дочь очень важна, и я хочу быть мамой. Я знаю, что нужно делать, чтобы быть хорошей спортсменкой. Но я также хочу быть замечательной матерью, быть рядом со своей дочерью. Все это очень сложно».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: theguardian.com
Можно просто громче плакать ☝️🧐
Осака украшение тура. Пусть играет!
