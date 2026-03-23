Серундоло в матче с Медведевым впервые с апреля 2025-го обыграл соперника из топ-10

Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами – 0:6, 6:4, 5:7. В решающем сете россиянин вел с брейком.

Серундоло прервал серию из шести поражений от соперников из топ-10. Последний раз он обыгрывал теннисиста из первой десятки на «Мастерсе» в Мадриде в апреле прошлого года – тогда в 1/8 финала он прошел Александра Зверева . В целом его статистика против топ-10 – 16:21.

Кроме того, аргентинец четвертый раз вышел в 1/8 финала в Майами .

Дальше Серундоло встретится с Юго Эмбером .