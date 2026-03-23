Серундоло в матче с Медведевым впервые с апреля 2025-го обыграл соперника из топ-10

Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами – 0:6, 6:4, 5:7. В решающем сете россиянин вел с брейком.

Серундоло прервал серию из шести поражений от соперников из топ-10. Последний раз он обыгрывал теннисиста из первой десятки на «Мастерсе» в Мадриде в апреле прошлого года – тогда в 1/8 финала он прошел Александра Зверева. В целом его статистика против топ-10 – 16:21.

Кроме того, аргентинец четвертый раз вышел в 1/8 финала в Майами.

Дальше Серундоло встретится с Юго Эмбером.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Сегодня был другой серун... на другой половине корта...
Ответ Skip
вылез хейтер
Хм, а статистика то у него против топ-10 очень достойная: 16-21.
Любопытно.
Ответ Антон Тимофеев
Зверева он еще недавно держал в клиентах)
Ответ Антон Тимофеев
Ага. С языка снял, то же самое хотел написать. Многие напишут, что сейчас в десятке всякий хлам, но хлпм в десятках был во все времена и этот хлам тоже надо суметь обыграть.
Блестящий Даниил Медведев
А еще есть такой певец Адриано Селентано.
Уходил на тренировку, счет был 0:6, 1:3. Тренировка закончилась, хотел посмотреть с каким счетом закончили, счет 0:6, 6:4, 5:5. Включаю, закончили третий сет и… 5:7.
Даня, извини, я не должен был сегодня смотреть твой матч)
А если серьезно, не знаю как он вытащил 2й сет и что делал в 3ем, но, видимо, ИУ забрал много сил, анфорсов было прямо с горкой.
Матчей в этом году уже сыграно около 25, если не ошибаюсь.
Ответ denis_11
Да и арг - крайне неприятный оппонент
В Майами часто фавориты сливаются, потому что фавориты играют обычно в агрессивный атакующий теннис, а на кортах в Майами играть агрессивно не получается: тут и влажный климат и другое покрытие.
ну что народ опять переобуваемся вместе с тарпищевым)))
Только бы Даня не поплыл со злости.
Матч конечно из разряда – никто не хотел побежать. Соперники будто бы играли в игру где пытались отдать победу другу другу. Даниил в ней преуспел
