Серундоло в матче с Медведевым впервые с апреля 2025-го обыграл соперника из топ-10
Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами – 0:6, 6:4, 5:7. В решающем сете россиянин вел с брейком.
Серундоло прервал серию из шести поражений от соперников из топ-10. Последний раз он обыгрывал теннисиста из первой десятки на «Мастерсе» в Мадриде в апреле прошлого года – тогда в 1/8 финала он прошел Александра Зверева. В целом его статистика против топ-10 – 16:21.
Кроме того, аргентинец четвертый раз вышел в 1/8 финала в Майами.
Дальше Серундоло встретится с Юго Эмбером.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Любопытно.
Даня, извини, я не должен был сегодня смотреть твой матч)
А если серьезно, не знаю как он вытащил 2й сет и что делал в 3ем, но, видимо, ИУ забрал много сил, анфорсов было прямо с горкой.
Матчей в этом году уже сыграно около 25, если не ошибаюсь.