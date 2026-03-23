26

Медведев второй раз в сезоне проиграл сет с баранкой

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами проиграл первый сет Франсиско Серундоло со счетом 0:6. Партия продолжалась 24 минуты.

Россиянин второй раз в сезоне проиграл сет, не взяв ни гейма. В январе со счетом 0:6 он уступил во втором сете Лернеру Тьену на Australian Open.

До этого сезона Медведев не проигрывал с баранкой с 2020-го, дважды за год – с 2019-го.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
26 комментариев
Карась тоже уже вылетел. Видать ИУ тяжело дался. А вообще часто в историю связку ИУ-Майами один человек брал? Труд же собачий две недели так играть. А тут 4

Посмотрел: Роджер в 2017 и Новак 3 раза подряд до него. Но тогда мастерсы были по неделе.....
Карась тоже уже вылетел. Видать ИУ тяжело дался. А вообще часто в историю связку ИУ-Майами один человек брал? Труд же собачий две недели так играть. А тут 4 Посмотрел: Роджер в 2017 и Новак 3 раза подряд до него. Но тогда мастерсы были по неделе.....
Насколько помню Медведев в 2023 был в финале ИУ и потом взял Майами
Карась тоже уже вылетел. Видать ИУ тяжело дался. А вообще часто в историю связку ИУ-Майами один человек брал? Труд же собачий две недели так играть. А тут 4 Посмотрел: Роджер в 2017 и Новак 3 раза подряд до него. Но тогда мастерсы были по неделе.....
Император 4 раза же!
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3391928.html
Даже есть статья)
Интересно, если бы сыграли Даня и Сисипас, мог бы быть счет 0-0, 0-1 по итогам двух сетов? :)
Интересно, если бы сыграли Даня и Сисипас, мог бы быть счет 0-0, 0-1 по итогам двух сетов? :)
Ну нет, такого философа Даня закрыл бы даже в прошлом бестолковом сезоне
Что-то Даня как проиграет Синнеру, то сразу вниз результат, не может уже держать удар от поражения от рыжего)))
Черундоло оделся как болбой, замаскировался и ввел Даню в заблуждение...
На АО чешка три игры подряд ложилась 0-6 а потом брала расслабленных соперниц 2-1 по сетам. Но с Соболенкой это не прошло))
Стоит Медведеву чихнуть, хейтеры тут же пишут- сдох Медведев... недержание злобы...
Стоит Медведеву чихнуть, хейтеры тут же пишут- сдох Медведев... недержание злобы...
Я уж думала, что все, проиграл..ан нет, ещё бьётся, зачем вот это вот все ? Баранка??
Я уж думала, что все, проиграл..ан нет, ещё бьётся, зачем вот это вот все ? Баранка??
Так часто бывает, слил первый сет под ноль, а потом выиграл. В Майами тяжело играть, Медведев и в прошлой игре слил первый сет. Посмотрим, как будет сегодня.
Разморило на солнышке - организм вялый и плохо включается в работу ))
Надо за 15 минут до игры в бассейн прыгать ))
Медведев вышел куда-то торопиться...
Майами (ATP). Медведев и Серундоло играют решающий сет, Синнер встретится с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Хачанов, Алькарас выбыли
16 минут назадLive
Наоми Осака: «Я не собираюсь оставаться в туре, если буду проигрывать в первом круге»
23 минуты назад
Майами (WTA). Андреева играет с Мбоко, Соболенко встретится c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон, Мухова вышла в 1/4 финала
58 минут назадLive
Мухова повесила баранку Эале и второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала тысячника
сегодня, 16:13
Беккер о раннем поражении Алькараса в Майами: «В прошлом году в это же время он взял паузу и поехал в Мексику. Похоже, это сработало»
сегодня, 15:37
Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»
сегодня, 15:09
Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
сегодня, 14:31
Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»
сегодня, 14:11
Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом
сегодня, 13:48
Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»
сегодня, 13:02
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
