Медведев второй раз в сезоне проиграл сет с баранкой
Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами проиграл первый сет Франсиско Серундоло со счетом 0:6. Партия продолжалась 24 минуты.
Россиянин второй раз в сезоне проиграл сет, не взяв ни гейма. В январе со счетом 0:6 он уступил во втором сете Лернеру Тьену на Australian Open.
До этого сезона Медведев не проигрывал с баранкой с 2020-го, дважды за год – с 2019-го.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Посмотрел: Роджер в 2017 и Новак 3 раза подряд до него. Но тогда мастерсы были по неделе.....
Даже есть статья)
Надо за 15 минут до игры в бассейн прыгать ))