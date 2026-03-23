Медведев второй раз в сезоне проиграл сет с баранкой

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами проиграл первый сет Франсиско Серундоло со счетом 0:6. Партия продолжалась 24 минуты.

Россиянин второй раз в сезоне проиграл сет, не взяв ни гейма. В январе со счетом 0:6 он уступил во втором сете Лернеру Тьену на Australian Open .

До этого сезона Медведев не проигрывал с баранкой с 2020-го, дважды за год – с 2019-го.