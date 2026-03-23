Мухова повесила баранку Эале и второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала тысячника

14-я ракетка мира Каролина Мухова разгромила Александру Эалу в четвертом круге тысячника в Майами со счетом 6:0, 6:2. Чешка 12-й раз взяла сет на уровне тура, не отдав ни гейма.

Мухова восьмой раз в карьере вышла в 1/4 финала на WTA 1000 и второй в этом сезоне. В прошлом месяце она стала чемпионкой турнира в Дохе.

За выход в полуфинал Мухова поборется с Миррой Андреевой или Викторией Мбоко .