Мухова повесила баранку Эале и второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала тысячника
14-я ракетка мира Каролина Мухова разгромила Александру Эалу в четвертом круге тысячника в Майами со счетом 6:0, 6:2. Чешка 12-й раз взяла сет на уровне тура, не отдав ни гейма.
Мухова восьмой раз в карьере вышла в 1/4 финала на WTA 1000 и второй в этом сезоне. В прошлом месяце она стала чемпионкой турнира в Дохе.
За выход в полуфинал Мухова поборется с Миррой Андреевой или Викторией Мбоко.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Хлопали ей жиденько, группа поддержки была скромной, и по ощущениям большинство зрителей болело за Каролину.