Беккер о раннем поражении Алькараса в Майами: «В прошлом году в это же время он взял паузу и поехал в Мексику. Похоже, это сработало»

Борис Беккер отреагировал на ранний вылет Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Майами.

«В прошлом году в это же время Карлос взял паузу и поехал с семьей в Мексику, чтобы восстановить силы. Похоже, это сработало!» – твитнул Беккер.

В 2025-м испанец уступил Давиду Гоффену во втором раунде в Майами со счетом 7:5, 4:6, 3:6. После поражения он провел несколько дней в США с друзьями, а затем отправился в отпуск с семьей в Мексику.

После отдыха Алькарас выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также стал чемпионом на «Ролан Гаррос ».

