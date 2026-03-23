Беккер о раннем поражении Алькараса в Майами: «В прошлом году в это же время он взял паузу и поехал в Мексику. Похоже, это сработало»
Борис Беккер отреагировал на ранний вылет Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Майами.
«В прошлом году в это же время Карлос взял паузу и поехал с семьей в Мексику, чтобы восстановить силы. Похоже, это сработало!» – твитнул Беккер.
В 2025-м испанец уступил Давиду Гоффену во втором раунде в Майами со счетом 7:5, 4:6, 3:6. После поражения он провел несколько дней в США с друзьями, а затем отправился в отпуск с семьей в Мексику.
После отдыха Алькарас выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также стал чемпионом на «Ролан Гаррос».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheBorisBecker
Багаж Ферреро в аэропорту застрял
Хорошо же оттянулись с пацанами в Йорке)
