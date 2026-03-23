Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»

Корда об игре на «Челленджере» в Сан-Диего: это определенно мне помогло.

Себастьян Корда рассказал, как выступление на «Челленджере» помогло ему набрать форму и обыграть Карлоса Алькараса .

В январе американец проиграл в первом круге Australian Open и отправился в Сан-Диего. Он уступил Закари Свайде в финале «Челленджера» в тот же день, когда Алькарас собрал карьерный Большой шлем.

«Очевидно, мне нужно было поменять определенные вещи. Именно поэтому я поехал в Сан-Диего – нужно было поставить себя в стрессовые условия. Я был очень долго травмирован, пропустил столько месяцев, опустился в очень темную яму.

Это были важные недели для того, чтобы в себе разобраться. Тогда я не играл в теннис на том уровне, что сейчас, плохо чувствовал себя психологически.

Это придало немного уверенности – я смог снова бросить себя в стрессовые условия, сыграть матч, прожить такие неприятные моменты во время игры. Это определенно мне помогло. Если бы я не сыграл в Сан-Диего, я не думаю, что сейчас сидел бы здесь», – сказал Корда на пресс-конференции.

