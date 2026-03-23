Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас написал пост после вылета с «Мастерса» в Майами.
Испанец уступил Себастьяну Корде в третьем раунде – 3:6, 7:5, 4:6.
«Вчера не получилось, но мы попробуем снова в следующем году ❤️! А сейчас время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱!»
Алькарас – действующий чемпион «Ролан Гаррос», а также грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Риме.
Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @carlosalcaraz
1 комментарий
Может это поражение даже полезно для Карлоса. Хардовый отрезок он провел хорошо, теперь самое время зажечь на грунте, лишний отдых и спокойное время для тренировки не помешают.
