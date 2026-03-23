Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас написал пост после вылета с «Мастерса» в Майами .

Испанец уступил Себастьяну Корде в третьем раунде – 3:6, 7:5, 4:6.

«Вчера не получилось, но мы попробуем снова в следующем году ❤️! А сейчас время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱!»

Алькарас – действующий чемпион «Ролан Гаррос », а также грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Риме.

