Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»

Фиссетт о работе со Швентек: мы оба хотели большего и ради этого работали.

Вим Фиссетт высказался о прекращении работы с третьей ракеткой мира Игой Швентек.

Под руководством специалиста в 2025-м полька выиграла «Уимблдон», тысячник в Цинциннати и пятисотник в Сеуле.

«Никогда не знаешь, куда тебя приведет жизнь и с кем сведет по пути. В 2018-м я познакомился с Игой на ужине чемпионов «Уимблдона» после ее победы на юниорском турнире. Спустя семь лет мы выиграли его вместе. Красивая история.

Мы оба хотели большего и ради этого работали, но вместе пережили важные моменты и извлекли ценные уроки. Ига, желаю тебе удачи и успехов в том, что впереди. Уверен, у тебя все получится.

Конечно, отдельное спасибо болельщикам Иги за поддержку, особенно польскому сообществу. Я познакомился со многими из вас лично и очень ценю ту искреннюю страсть к теннису, которая у вас есть. Надеюсь, со временем она станет еще сильнее.

Сейчас, находясь рядом с семьей, я размышляю о добрых сообщениях, которые получил, и с нетерпением жду того, что случится в будущем», – написал Фиссетт в соцсети.

Швентек жестко посыпалась

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Фиссетта
