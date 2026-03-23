Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом

Третья ракетка мира Ига Швентек объявила о прекращении работы с тренером Вимом Фиссеттом . Они сотрудничали с октября 2024 года.

«Иногда жизнь и спорт преподносят такие моменты… Майами стал для меня непростым турниром. Я чувствую разочарование, горечь и, конечно, ответственность за выступление. Но я также вынесла много важных уроков, и это, думаю, вполне естественно.

После многих месяцев совместной работы с тренером Вимом Фиссеттом я решила пойти другим путем. Это было насыщенное время, полное испытаний и важных впечатлений. Я благодарна ему за поддержку, опыт и за все, чего мы достигли вместе – в том числе за исполнение одной из моих самых больших спортивных мечт.

Вим, спасибо тебе за это время и за уроки, которые я получила. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Остальная часть команды остается без изменений. Я знаю, что есть много вопросов, но расскажу о дальнейших шагах в свое время. Сейчас я беру паузу, чтобы позаботиться о себе, осмыслить этот опыт и подготовиться к новой главе. Все будет происходить постепенно, потому что, как я часто говорю, это марафон, а не спринт. Спасибо за вашу поддержку», – написала Швентек в соцсети.

