Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом

Третья ракетка мира Ига Швентек объявила о прекращении работы с тренером Вимом Фиссеттом. Они сотрудничали с октября 2024 года.

«Иногда жизнь и спорт преподносят такие моменты… Майами стал для меня непростым турниром. Я чувствую разочарование, горечь и, конечно, ответственность за выступление. Но я также вынесла много важных уроков, и это, думаю, вполне естественно.

После многих месяцев совместной работы с тренером Вимом Фиссеттом я решила пойти другим путем. Это было насыщенное время, полное испытаний и важных впечатлений. Я благодарна ему за поддержку, опыт и за все, чего мы достигли вместе – в том числе за исполнение одной из моих самых больших спортивных мечт.

Вим, спасибо тебе за это время и за уроки, которые я получила. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Остальная часть команды остается без изменений. Я знаю, что есть много вопросов, но расскажу о дальнейших шагах в свое время. Сейчас я беру паузу, чтобы позаботиться о себе, осмыслить этот опыт и подготовиться к новой главе. Все будет происходить постепенно, потому что, как я часто говорю, это марафон, а не спринт. Спасибо за вашу поддержку», – написала Швентек в соцсети.

Швентек жестко посыпалась

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Швентек
В первую очередь психологиню свою уволь😃
Зачем? Полезная женщина
Жаль, жаль. Лучше бы продолжала
Это да, те, кто за других теннисисток болели, будут огорчены :-)
Это да, но в любом случае этот сезон у неё уже насмарку по большому счёту, а как говорила неоднократно Динара Сафина, результаты от нового тренера как правило проявляются через год. Собственно в этот раз у них так и было - начали работать в октябре 24 года, и первый титул (зато какой) пришёл в июле 25-го.
Фиссетт как человек сомнителен, после того как разорвал сотрудничество с китаянкой ради Осаки.
Турсунову звоните.
Можно и Саше Бажину. Ему, судя по всему, тоже недолго со Шнайдер осталось.
Надо брать Кончиту ну или Бажена , топ тренеры
Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»
27 минут назад
Майами (WTA). 4-й круг. Мухова играет с Эалой, Андреева поборется с Мбоко, Соболенко – c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон
35 минут назадLive
Майами (ATP). Шевченко играет с Эмбером, Медведев встретится с Серундоло, Синнер – с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Хачанов, Алькарас выбыли
35 минут назадLive
Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
сегодня, 14:31
Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»
сегодня, 14:11
Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»
сегодня, 13:02
Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
сегодня, 12:24
Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»
сегодня, 11:54
Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»
сегодня, 11:10
Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»
сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем