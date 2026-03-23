Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»
Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер оценил победу Артура Фиса над Стефаносом Циципасом в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.
«Артур в огне🔥! Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10!» – твитнул Беккер.
Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
Топ 10 это сильно. Но топ 15 точно
В топ-10 праймовый Бублик еле залетел на пол-карасика, а это вам не шутки. Так что ты, Борюсик, поосторожнее с оптимизмом: вынести Цыпу в его текущей форме задача не из разряда трудновыполнимых даже для кого-нибудь из топ-50, если встать с правильной ноги утром.
