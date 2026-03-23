Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер оценил победу Артура Фиса над Стефаносом Циципасом в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.

«Артур в огне🔥! Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10!» – твитнул Беккер.

Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
Топ 10 это сильно. Но топ 15 точно
В топ-10 праймовый Бублик еле залетел на пол-карасика, а это вам не шутки. Так что ты, Борюсик, поосторожнее с оптимизмом: вынести Цыпу в его текущей форме задача не из разряда трудновыполнимых даже для кого-нибудь из топ-50, если встать с правильной ноги утром.
Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»
сегодня, 10:12
Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
сегодня, 07:08Фото
Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере
сегодня, 06:39
Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»
27 минут назад
Майами (WTA). 4-й круг. Мухова играет с Эалой, Андреева поборется с Мбоко, Соболенко – c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон
35 минут назадLive
Майами (ATP). Шевченко играет с Эмбером, Медведев встретится с Серундоло, Синнер – с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Хачанов, Алькарас выбыли
35 минут назадLive
Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
сегодня, 14:31
Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»
сегодня, 14:11
Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом
сегодня, 13:48
Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
сегодня, 12:24
Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»
сегодня, 11:54
Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»
сегодня, 11:10
