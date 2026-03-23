Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер оценил победу Артура Фиса над Стефаносом Циципасом в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.

«Артур в огне🔥! Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10!» – твитнул Беккер.

Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.