Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска сравнялась по этому показателю с Игой Швентек . Это 12-й результат в истории.

На 11-й строчке Крис Эверт , которая была первой на протяжении 76 недель подряд.