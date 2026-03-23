Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
Арина Соболенко проводит 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Белоруска сравнялась по этому показателю с Игой Швентек. Это 12-й результат в истории.
На 11-й строчке Крис Эверт, которая была первой на протяжении 76 недель подряд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
11 место считай в кармане уже
А на 10й?
Мартина Хингис ,у неё 80 недель.
Обойдёт к середине апреля)
Молодец!
Legend
Википедия уже сейчас ставит Арину на 11 место с 77 неделями.
Лена ща сломается или опять тренер ее заобьюзит и будет арина еще года полтора первой, а потом рожать уйдет
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем