Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска сравнялась по этому показателю с Игой Швентек. Это 12-й результат в истории. 

На 11-й строчке Крис Эверт, которая была первой на протяжении 76 недель подряд.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Арина Соболенко
Ига Швентек
Крис Эверт
рейтинги
WTA
11 место считай в кармане уже
Ответ fewral
А на 10й?
Мартина Хингис ,у неё 80 недель.
Ответ Gera 28
Обойдёт к середине апреля)
Википедия уже сейчас ставит Арину на 11 место с 77 неделями.
Лена ща сломается или опять тренер ее заобьюзит и будет арина еще года полтора первой, а потом рожать уйдет
