Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»

Пол о поражении Алькараса: я ожидал, что Корда создаст ему много проблем.

23-я ракетка мира Томми Пол высказался о победе Себастьяна Корды над Карлосом Алькарасом в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 5:7, 6:4.

«Он делает это очень хорошо – я про выходы к сетке. Он быстро меняет направление, резко идет вперед, и у него отличные руки.

Я ожидал, что сегодня он создаст Карлосу много проблем. Был рад увидеть, что он в итоге победил. Я слышал [реакцию трибун] со своего корта – трудно было не услышать (улыбается). И я был очень за него рад.

Мы вместе разминались, хотя не планировали – у нас у обоих были спарринг-партнеры. Но мы решили: давай просто сыграем друг с другом. В итоге оба сегодня показали хороший теннис (Пол обыграл Рафаэля Коллиньона – 6:2, 3:6, 7:6(5) – Спортс’’)».

Также Пол рассказал, какие у него отношения с Кордой и другими американскими теннисистами.

«Недавно как раз обсуждали, что сейчас игроки стали гораздо ближе друг к другу, чем 20 лет назад. Думаю, во многом из-за соцсетей: мы знаем, кто чем живет, что кому нравится, и нам есть о чем поговорить в раздевалке.

Это здорово. В целом это действительно сближает, особенно американцев. Мы всегда любим проводить время вместе, у нас хороший юмор внутри компании. Это просто весело», – сказал Пол в интервью Tennis Channel.

