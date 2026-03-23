Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»

Хачанов: американская серия сложилась не так, как я рассчитывал.

Карен Хачанов прокомментировал поражение от 20-летнего Мартина Ландалусе в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 6:7(2).

– Карен, ты расстроен. Очевидно, это был не лучший твой теннис. Что пошло не так?



– Честно, не знаю. Ну, не то чтобы не знаю – просто еще не успел проанализировать. Такие матчи, к сожалению, бывают: с самого начала не заладилось. Пытался найти игру, ритм, но не получалось. При этом он, казалось бы, все делал хорошо.

Как будто борьбу навязал, а в итоге [обыгрывать] нечем. Как ты правильно сказал – не все получалось. Подача, прием вроде были, но в розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке. Тяжело сказать. Конечно, расстроен, потому что не смог ничего поменять и сыграть лучше.

Не смог найти даже тот минимальный, средний уровень, который я знаю, что могу показать, чтобы перебороть и выиграть. Поэтому да – расстроен.

– Ландалусе – один из лучших молодых талантов тура. Сыграло ли роль то, что ты его не очень хорошо знал?

– Ну, в каком-то смысле да – это тоже психологический момент. Я понимал, что ему терять нечего. Он вышел из квала, уже обыграл одного игрока из топ-20 (Лучано Дардери – Спортс’’), вышел свободный. Не то чтобы его звездный час, но когда [соперник] играет раскрепощенно, а у тебя самого ничего не получается и надо цепляться за каждый розыгрыш – это в какой-то момент дополнительно давит.

– Грунт ждет. Где и как будешь готовиться к Монте-Карло?

– В любом случае есть время чуть переварить. Я могу быть злым, расстроенным – но это максимум несколько часов. Понимаю, что американская серия сложилась не так, как я рассчитывал. Но, как говорится, не в первый раз.

Когда что-то не получается, главное – продолжать делать то, что от тебя зависит. Не то чтобы смотреть с оптимизмом, но я знаю: на других турнирах, в других матчах уровень есть. Просто чуть-чуть надо раскочегариться. Зацепить один матч, зацепить второй, пройти чуть дальше – и все само собой придет в ту форму, которую я ожидаю.

Все взаимосвязано: игра, победы, уверенность. Эту динамику я в силах поменять. Поэтому сейчас [переключаемся на] грунтовый сезон. Я люблю играть на грунте. Полечу в Барселону, буду там тренироваться, готовиться к Монте-Карло – и уже скоро увидимся там, – сказал Хачанов интервью ютуб-каналу «Больше !».