  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
0

Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»

Хачанов: американская серия сложилась не так, как я рассчитывал.

Карен Хачанов прокомментировал поражение от 20-летнего Мартина Ландалусе в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 6:7(2).

– Карен, ты расстроен. Очевидно, это был не лучший твой теннис. Что пошло не так?

– Честно, не знаю. Ну, не то чтобы не знаю – просто еще не успел проанализировать. Такие матчи, к сожалению, бывают: с самого начала не заладилось. Пытался найти игру, ритм, но не получалось. При этом он, казалось бы, все делал хорошо.

Как будто борьбу навязал, а в итоге [обыгрывать] нечем. Как ты правильно сказал – не все получалось. Подача, прием вроде были, но в розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке. Тяжело сказать. Конечно, расстроен, потому что не смог ничего поменять и сыграть лучше.

Не смог найти даже тот минимальный, средний уровень, который я знаю, что могу показать, чтобы перебороть и выиграть. Поэтому да – расстроен.

– Ландалусе – один из лучших молодых талантов тура. Сыграло ли роль то, что ты его не очень хорошо знал?

– Ну, в каком-то смысле да – это тоже психологический момент. Я понимал, что ему терять нечего. Он вышел из квала, уже обыграл одного игрока из топ-20 (Лучано Дардери – Спортс’’), вышел свободный. Не то чтобы его звездный час, но когда [соперник] играет раскрепощенно, а у тебя самого ничего не получается и надо цепляться за каждый розыгрыш – это в какой-то момент дополнительно давит.

– Грунт ждет. Где и как будешь готовиться к Монте-Карло?

– В любом случае есть время чуть переварить. Я могу быть злым, расстроенным – но это максимум несколько часов. Понимаю, что американская серия сложилась не так, как я рассчитывал. Но, как говорится, не в первый раз.

Когда что-то не получается, главное – продолжать делать то, что от тебя зависит. Не то чтобы смотреть с оптимизмом, но я знаю: на других турнирах, в других матчах уровень есть. Просто чуть-чуть надо раскочегариться. Зацепить один матч, зацепить второй, пройти чуть дальше – и все само собой придет в ту форму, которую я ожидаю.

Все взаимосвязано: игра, победы, уверенность. Эту динамику я в силах поменять. Поэтому сейчас [переключаемся на] грунтовый сезон. Я люблю играть на грунте. Полечу в Барселону, буду там тренироваться, готовиться к Монте-Карло – и уже скоро увидимся там, – сказал Хачанов интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoКарен Хачанов
logoMiami Open
logoМартин Ландалусе
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хачанов второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-150
сегодня, 06:24
Рекомендуем
Главные новости
Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»
сегодня, 10:12
Соболенко перед матчем с Циньвэнь Чжэн: «У меня с ней хорошая личка, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба»
сегодня, 09:52
Циньвэнь Чжэн о Багдатисе: «Он на испытательном сроке, но я давно хотела второго тренера»
сегодня, 09:25
Корда о трехсетовике с Алькарасом: «Выбрал самый длинный путь к победе»
сегодня, 08:58
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
сегодня, 08:06
Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
сегодня, 07:08Фото
Андреева и Мбоко вышли в 1/8 финала парного турнира в Майами
сегодня, 06:52
Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере
сегодня, 06:39
Хачанов второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-150
сегодня, 06:24
Соболенко выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем