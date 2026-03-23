Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»

Артур Фис поделился эмоциями от разгрома Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.

– Наверное, это лучший матч в моей жизни. Раньше у меня уже были отличные матчи, но сегодня уровень был просто сумасшедший. Даже не знаю, что сказать (смеется). Я очень доволен своей игрой и надеюсь, что смогу сохранить этот уровень до конца недели.

– Можно сказать, что ты окончательно вернулся?

– Да, я окончательно вернулся. Как будто никуда и не уходил (смеется), – сказал Фис в интервью на корте.

Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.

Следующим соперником Фиса станет Валентин Вашеро.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
3 комментария
ФИЛС ,ты красавчик.
Как хочется матч Филс -зверев, скоро он обыграть великана.😉
Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере
Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
Майами (ATP). Медведев сыграет с Серундоло, Синнер – с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц, Лехечка вышли в 4-й круг, Хачанов, Алькарас, Циципас, Берреттини выбыли
Майами (WTA). 4-й круг. Андреева сыграет с Мбоко, Соболенко – c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон, Гауфф встретится с Кырстей, Анисимова – с Бенчич
Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»
Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»
Соболенко перед матчем с Циньвэнь Чжэн: «У меня с ней хорошая личка, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба»
Циньвэнь Чжэн о Багдатисе: «Он на испытательном сроке, но я давно хотела второго тренера»
Корда о трехсетовике с Алькарасом: «Выбрал самый длинный путь к победе»
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
сегодня, 07:08Фото
Ко всем новостям
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
Фонсека встретился с Зико в Рио
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
