Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»
Артур Фис поделился эмоциями от разгрома Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.
– Наверное, это лучший матч в моей жизни. Раньше у меня уже были отличные матчи, но сегодня уровень был просто сумасшедший. Даже не знаю, что сказать (смеется). Я очень доволен своей игрой и надеюсь, что смогу сохранить этот уровень до конца недели.
– Можно сказать, что ты окончательно вернулся?
– Да, я окончательно вернулся. Как будто никуда и не уходил (смеется), – сказал Фис в интервью на корте.
Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.
Следующим соперником Фиса станет Валентин Вашеро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
ФИЛС ,ты красавчик.
Как хочется матч Филс -зверев, скоро он обыграть великана.😉
Он жэ и последний
