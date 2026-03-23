Фис о разгроме Циципаса: «Наверное, это лучший матч в моей жизни»

Артур Фис поделился эмоциями от разгрома Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:0, 6:1.

– Наверное, это лучший матч в моей жизни. Раньше у меня уже были отличные матчи, но сегодня уровень был просто сумасшедший. Даже не знаю, что сказать (смеется). Я очень доволен своей игрой и надеюсь, что смогу сохранить этот уровень до конца недели.

– Можно сказать, что ты окончательно вернулся?

– Да, я окончательно вернулся. Как будто никуда и не уходил (смеется), – сказал Фис в интервью на корте.

Француз не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь пятый турнир после возвращения.

Следующим соперником Фиса станет Валентин Вашеро .