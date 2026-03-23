Соболенко перед матчем с Циньвэнь Чжэн: «У меня с ней хорошая личка, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба»

Соболенко: всегда с нетерпением жду матчей с Циньвэнь Чжэн.

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала турнира в Майами.

В личке она ведет 7:1. Единственное поражение она потерпела в Риме в прошлом сезоне.

«Я буду сосредоточена на себе, на своей игре. Постараюсь держать концентрацию с первого до последнего розыгрыша.

Она очень сильная соперница, мы уже много раз друг с другом играли. У меня хорошая статистика в этих матчах, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба.

Всегда с нетерпением жду матчей с ней – это всегда настоящая битва, и мне это нравится», – сказала белоруска.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
