Соболенко перед матчем с Циньвэнь Чжэн: «У меня с ней хорошая личка, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба»
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала турнира в Майами.
В личке она ведет 7:1. Единственное поражение она потерпела в Риме в прошлом сезоне.
«Я буду сосредоточена на себе, на своей игре. Постараюсь держать концентрацию с первого до последнего розыгрыша.
Она очень сильная соперница, мы уже много раз друг с другом играли. У меня хорошая статистика в этих матчах, но это ничего не значит. У нас всегда тяжелая борьба.
Всегда с нетерпением жду матчей с ней – это всегда настоящая битва, и мне это нравится», – сказала белоруска.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем