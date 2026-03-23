  • Циньвэнь Чжэн о Багдатисе: «Он на испытательном сроке, но я давно хотела второго тренера»
Циньвэнь Чжэн прокомментировала победу над Мэдисон Киз в третьем круге тысячника в Майами – 4:6, 6:2, 6:4.

«Это было совсем непросто. Мэдисон играла потрясающе. Поначалу ее удары были для меня как бомбы – я просто не успевала реагировать. Давно не играла матчи с таким темпом, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться.

Мне очень нравится играть в Майами, особенно перед такими болельщиками. Надеюсь, смогу задержаться на этом турнире подольше – мне здесь действительно очень нравится».

О работе с Маркосом Багдатисом

«Я давно хотела добавить второго тренера. Пере Риба тоже очень помогает мне – мы работаем вместе уже пять лет. Маркос только присоединился, в Индиан-Уэллс. Надеюсь, у нас все получится, но сейчас мы еще на этапе испытательного срока. Я хочу сосредоточиться на своих матчах и двигаться дальше по сетке».

О возвращении в тур после травмы

«Здорово снова соревноваться со всеми девушками. Моему телу нужен стресс. За эти шесть месяцев без него жизнь кажется скучной – честно, без тенниса очень скучно (улыбается)», – сказала китаянка в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал 26-я ракетка мира сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Циньвэнь Чжэн показала, в каких платьях сыграет в Индиан-Уэллс и Майами
2 марта, 16:48Фото
Рекомендуем
Главные новости
Корда о трехсетовике с Алькарасом: «Выбрал самый длинный путь к победе»
28 минут назад
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
сегодня, 08:06
Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
сегодня, 07:08Фото
Андреева и Мбоко вышли в 1/8 финала парного турнира в Майами
сегодня, 06:52
Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере
сегодня, 06:39
Хачанов второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-150
сегодня, 06:24
Соболенко выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне
сегодня, 06:14
Майами (WTA). Соболенко, Рыбакина, Пегула, Андреева вышли в 4-й круг, Александрова, Паолини, Свитолина, Киз выбыли
сегодня, 02:08
Майами (ATP). Алькарас проиграл Корде, Фриц, Лехечка вышли в 4-й круг, Хачанов, Циципас, Берреттини выбыли
сегодня, 02:07
Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем