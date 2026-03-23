Циньвэнь Чжэн о Багдатисе: «Он на испытательном сроке, но я давно хотела второго тренера»

Циньвэнь Чжэн пригласила в команду финалиста Australian Open-2006 Багдатиса.

Циньвэнь Чжэн прокомментировала победу над Мэдисон Киз в третьем круге тысячника в Майами – 4:6, 6:2, 6:4.

«Это было совсем непросто. Мэдисон играла потрясающе. Поначалу ее удары были для меня как бомбы – я просто не успевала реагировать. Давно не играла матчи с таким темпом, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться.

Мне очень нравится играть в Майами, особенно перед такими болельщиками. Надеюсь, смогу задержаться на этом турнире подольше – мне здесь действительно очень нравится».

О работе с Маркосом Багдатисом

«Я давно хотела добавить второго тренера. Пере Риба тоже очень помогает мне – мы работаем вместе уже пять лет. Маркос только присоединился, в Индиан-Уэллс. Надеюсь, у нас все получится, но сейчас мы еще на этапе испытательного срока. Я хочу сосредоточиться на своих матчах и двигаться дальше по сетке».

О возвращении в тур после травмы

«Здорово снова соревноваться со всеми девушками. Моему телу нужен стресс. За эти шесть месяцев без него жизнь кажется скучной – честно, без тенниса очень скучно (улыбается)», – сказала китаянка в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал 26-я ракетка мира сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко .