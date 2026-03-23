Корда о трехсетовике с Алькарасом: «Выбрал самый длинный путь к победе»

Корда рассказал, за счет чего обыграл Алькараса в Майами.

Себастьян Корда поделился эмоциями от победы над Карлосом Алькарасом в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 5:7, 6:4.

Американец не подал на матч при счете 5:4 во втором сете.

– Какие ощущения?

– Отличные. Скажем так, я выбрал самый длинный путь к победе (смеется). Стресса было больше, чем хотелось бы, но я доволен тем, как играл и как держался. Продолжал верить в себя, даже когда попадал в очень неприятные ситуации (улыбается). Просто продолжал идти вперед и верить. В концовке сыграл действительно хорошо.

– Как тебе удалось сохранить баланс и не перегореть?

– Это был настоящий самоанализ. Я через многое прошел, играл против многих топов. Раньше у меня не получалось их обыгрывать, потому что в таких матчах я начинал слишком рисковать, распыляться, делать больше, чем нужно.

Мы с Райаном [Харрисоном , тренером] сели и решили, что задача сегодня – играть «средне». Просто держать мяч в игре, без лишних движений. Потому что именно в такие моменты и начинаются проблемы – когда ты пытаешься сделать слишком много. Против него это сразу наказывается.

– Если это был «средний уровень», то какой тогда максимум?

– Я имел в виду скорость ударов, а не саму игру (улыбается). На самом деле я играл максимально агрессивно. Отлично подавал весь матч – а это именно то, что нужно, чтобы обыграть такого соперника.

Он невероятен во всех компонентах: движение, игра с лета, форхенд, бэкхенд – у него нет слабых мест. Поэтому мне нужно было играть агрессивно, забирать инициативу и строить розыгрыши от себя, – сказал Корда в интервью на корте.

