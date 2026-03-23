  • Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»

Алькарас отреагировал на поражение от Корды в Майами.

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 7:5, 4:6.

«Думаю, в целом я провел хороший матч. Были моменты, когда он играл просто отлично, а я неудачно действовал в ключевых розыграх – при счете «ровно» или 30:30… Мне не удавалось их забирать. Но нужно смотреть и на соперника – в решающие моменты Себастьян играл на очень высоком уровне.

Мы немного поговорили с командой, разобрали матч: что у меня получалось хорошо, что я делал из того, что отрабатывал на тренировках. Думаю, во многом я действительно сыграл хорошо – особенно в тех элементах, где на предыдущих турнирах чувствовал себя некомфортно. Здесь ощущения были все лучше и лучше. Несмотря на поражение, процесс идет, я на правильном пути».

О том, как справляться с соперниками, которые играют выше своего обычного уровня

«Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное. У меня есть много инструментов, разных вариантов, как создавать сопернику дискомфорт. Сегодня, честно говоря, не получалось ничего придумать.

Но теперь я понимаю, что соперники будут играть со мной именно так, и я должен быть к этому готов. Даже при том, что он играл выше своего обычного уровня, я все равно был рядом: были брейк-пойнты, много розыгрышей на 30:30, 40:40. Я их не реализовал, но важно смотреть на это с такой стороны.

На следующие матчи нужно настраиваться так, что соперники будут играть на максимуме, и у меня все равно будут шансы. Нужно лучше играть в ключевые моменты и не позволять им оставаться в матче, давить на них еще сильнее».

О давлении и статусе первой ракетки мира

«Думаю, это очевидно. Когда ты выигрываешь турниры и у тебя хорошая статистика побед и поражений, для соперников становится проще в плане давления.

У меня есть ощущение, что в матчах со мной им больше нечего терять, можно только выиграть. Поэтому они играют без давления – иногда почти весь матч. Я это чувствую после каждой встречи.

Сам я не думаю о давлении и вообще его не ощущаю – просто стараюсь показывать свой лучший теннис. А вот соперники против меня играют свободнее, чем обычно», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Взялся за гуж не говори, что не дюж.
Любишь кататься люби и саночки возить.
Без труда не вытянешь рыбку из пруда.
Назвался груздем полезай в кузовок
как переврать смысл и контекст цитаты, пособие от спортс.ру

оригинал:
журналист задает вопрос, как Карась справляется с соперниками, которые играют выше своего обычного уровня
тот отвечает: "Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное"

заголовок статьи:
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»

казалось бы, пересказано близко к тексту, но какое разное впечатление от заголовка и от того, как всё было на самом деле
Ответ Борис_1117003684
Так и напиши, как же тебя это раздражает.
(меня тоже)

Ну тут надо смотреть на новостников, кто они и откуда, на их окладе посмотрел бы я на твои заголовки.
И нет, они не будут заниматься чем-то другим, и ты не будешь этим заниматься. Так что, имеем то, что имеем.
Ответ Борис_1117003684
То же самое подумала. Более того, в тексте новости и нет тех же выражений, что в заголовке)) тупейший кликбейт...
Твои соперники должны выходить на корт и сливать матч? Что за чушь ты несешь?
Ответ Вегетарианец_
Твои соперники должны выходить на корт и сливать матч? Что за чушь ты несешь?
Они должны дрожать от страха, как минимум.
Начинает как Бублик говорить. Значит посыпался ментально. Будет интересно на Ролан Гаррос посмотреть финал с Синнером
Ответ Stan Smith_1116185248
Начинает как Бублик говорить. Значит посыпался ментально. Будет интересно на Ролан Гаррос посмотреть финал с Синнером
Лишняя неделя отдыха
Впереди его любимый грунт
3 Мастерса и РГ
Ответ zzzeeerrrooo
Лишняя неделя отдыха Впереди его любимый грунт 3 Мастерса и РГ
Он никогда не играл все 3 грунтовых Мастерса за сезон
С такими мыслями, да ещё официально озвучиваемыми, да ещё и не впервые, да ещё и в столь юном возрасте велики шансы не достичь анонсированного величия. Вряд ли кто из БИГ3 думал подобным образом, хотя сложных матчей не с друг другом у них было тьма, да и почти в каждом турнире не только друг с другом играли, но и другие сложные попадались, которые просто так лапки кверху не протягивали: Энди, Вавр и т.д. Но БИГ3 на скилле, характере и воле собирались в критические моменты и переворачивали игру. Особенно Ноле и Рафа этим инстинктом убийцы славились, что часто казалось, что Ноле играет в кошки-мышки: в каждом втором матче летит с сетом, но по итогу берёт турнир за турниром. Карлос до этих двух мастерсов именно этим тоже был славен и к своим 22 уже совершил множество знаменательных камбэков и дожиманий, но если начал так рассуждать, а не кайфовать от максимального сопротивления, то это звоночек. Нужно пересмотреть подход и настрой
Ответ go25
Да всё это Биг-3 изрядно понасолило всем последующим игрокам тем, что все трое играли примерно в одно время и прилично так завысило планку ожиданий. Вот у Карлоса уже 7 БШ, считай, половина от рекорда Сампраса, а карьера только началась, но ведь никто не сравнивает его с Питом, его сравнивают с Джоковичем и с Надалем, с Федерером уже не так интересно --- какие-то жалкие 20 )), а значит, будь добр замахнись на их рекорды, иначе как. Не очень приятно такое давление, плюс еще каждый норовит усраться против тебя на корте, потому что ты еще сопляк и у тебя пока нет ауры взрослого зрелого мужчины, которого боятся из-за многолетнего доминирования. Пока ты просто молодой парень с несколькими крутыми сезонами, против которого выходят и топят газ в пол без страха, потому что иногда ты даешь шансы, а из-за того что соревнуешься только с 1 человеком по сути, а не с 2, у тебя трудностей не так много --- только в финалах обычно.
Не все коту масленица.
странно себя ведёт в последнее время, психует много, заливает середнякам типа медведева и корды, жалуется на соперников, что-то не то с Карлитосом, думаю скоро Синнер вернётся на первую строчку
Ответ Nottingham Forest
странно себя ведёт в последнее время, психует много, заливает середнякам типа медведева и корды, жалуется на соперников, что-то не то с Карлитосом, думаю скоро Синнер вернётся на первую строчку
Ничего у тебя середняки)))
Бывшая первая ракетка Медведев, который, в ИУ, 3 раза за 4 последних года выходит в финал(а еще раз - в полуфинал) и очень приличный талант - Корда, которого просто замучали травмы. Но, он в любой момент может пикануть и сыграть на уровне топ-10, топ-15.

Нет ничего стыдного проиграть этим двоим.
Середняк - это какой-нибудь Фучович, Альтмаер...
Но, никак не Корда и, уж, тем более, не Медведев.
Да он в гольф скоро перейдет
Что-то он повторяется...
Ну а как ты хотел?) Вон Вавринка постоянно пиковал на ТБШ именно с Новаком с 13-го года и больше ни с кем.
Материалы по теме
Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:30
Алькарас впервые за год проиграл сопернику из-за пределов топ-35
вчера, 21:26
Рекомендуем
Главные новости
Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»
25 минут назад
Майами (WTA). 4-й круг. Мухова играет с Эалой, Андреева поборется с Мбоко, Соболенко – c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон
33 минуты назадLive
Майами (ATP). Шевченко играет с Эмбером, Медведев встретится с Серундоло, Синнер – с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Хачанов, Алькарас выбыли
33 минуты назадLive
Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
сегодня, 14:31
Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»
сегодня, 14:11
Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом
сегодня, 13:48
Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»
сегодня, 13:02
Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
сегодня, 12:24
Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»
сегодня, 11:54
Хачанов о поражении от Ландалусе: «С самого начала не заладилось. В розыгрышах не чувствовал себя в своей тарелке»
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем