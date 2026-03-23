Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 7:5, 4:6.
«Думаю, в целом я провел хороший матч. Были моменты, когда он играл просто отлично, а я неудачно действовал в ключевых розыграх – при счете «ровно» или 30:30… Мне не удавалось их забирать. Но нужно смотреть и на соперника – в решающие моменты Себастьян играл на очень высоком уровне.
Мы немного поговорили с командой, разобрали матч: что у меня получалось хорошо, что я делал из того, что отрабатывал на тренировках. Думаю, во многом я действительно сыграл хорошо – особенно в тех элементах, где на предыдущих турнирах чувствовал себя некомфортно. Здесь ощущения были все лучше и лучше. Несмотря на поражение, процесс идет, я на правильном пути».
О том, как справляться с соперниками, которые играют выше своего обычного уровня
«Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное. У меня есть много инструментов, разных вариантов, как создавать сопернику дискомфорт. Сегодня, честно говоря, не получалось ничего придумать.
Но теперь я понимаю, что соперники будут играть со мной именно так, и я должен быть к этому готов. Даже при том, что он играл выше своего обычного уровня, я все равно был рядом: были брейк-пойнты, много розыгрышей на 30:30, 40:40. Я их не реализовал, но важно смотреть на это с такой стороны.
На следующие матчи нужно настраиваться так, что соперники будут играть на максимуме, и у меня все равно будут шансы. Нужно лучше играть в ключевые моменты и не позволять им оставаться в матче, давить на них еще сильнее».
О давлении и статусе первой ракетки мира
«Думаю, это очевидно. Когда ты выигрываешь турниры и у тебя хорошая статистика побед и поражений, для соперников становится проще в плане давления.
У меня есть ощущение, что в матчах со мной им больше нечего терять, можно только выиграть. Поэтому они играют без давления – иногда почти весь матч. Я это чувствую после каждой встречи.
Сам я не думаю о давлении и вообще его не ощущаю – просто стараюсь показывать свой лучший теннис. А вот соперники против меня играют свободнее, чем обычно», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Любишь кататься люби и саночки возить.
Без труда не вытянешь рыбку из пруда.
Назвался груздем полезай в кузовок
оригинал:
журналист задает вопрос, как Карась справляется с соперниками, которые играют выше своего обычного уровня
тот отвечает: "Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное"
заголовок статьи:
Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»
казалось бы, пересказано близко к тексту, но какое разное впечатление от заголовка и от того, как всё было на самом деле
(меня тоже)
Ну тут надо смотреть на новостников, кто они и откуда, на их окладе посмотрел бы я на твои заголовки.
И нет, они не будут заниматься чем-то другим, и ты не будешь этим заниматься. Так что, имеем то, что имеем.
Впереди его любимый грунт
3 Мастерса и РГ
Бывшая первая ракетка Медведев, который, в ИУ, 3 раза за 4 последних года выходит в финал(а еще раз - в полуфинал) и очень приличный талант - Корда, которого просто замучали травмы. Но, он в любой момент может пикануть и сыграть на уровне топ-10, топ-15.
Нет ничего стыдного проиграть этим двоим.
Середняк - это какой-нибудь Фучович, Альтмаер...
Но, никак не Корда и, уж, тем более, не Медведев.