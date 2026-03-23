Алькарас после поражения от Корды: «Немного раздражает, что соперники против меня играют свободнее, чем обычно»

Алькарас отреагировал на поражение от Корды в Майами.

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 7:5, 4:6.

«Думаю, в целом я провел хороший матч. Были моменты, когда он играл просто отлично, а я неудачно действовал в ключевых розыграх – при счете «ровно» или 30:30… Мне не удавалось их забирать. Но нужно смотреть и на соперника – в решающие моменты Себастьян играл на очень высоком уровне.

Мы немного поговорили с командой, разобрали матч: что у меня получалось хорошо, что я делал из того, что отрабатывал на тренировках. Думаю, во многом я действительно сыграл хорошо – особенно в тех элементах, где на предыдущих турнирах чувствовал себя некомфортно. Здесь ощущения были все лучше и лучше. Несмотря на поражение, процесс идет, я на правильном пути».

О том, как справляться с соперниками, которые играют выше своего обычного уровня

«Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное. У меня есть много инструментов, разных вариантов, как создавать сопернику дискомфорт. Сегодня, честно говоря, не получалось ничего придумать.

Но теперь я понимаю, что соперники будут играть со мной именно так, и я должен быть к этому готов. Даже при том, что он играл выше своего обычного уровня, я все равно был рядом: были брейк-пойнты, много розыгрышей на 30:30, 40:40. Я их не реализовал, но важно смотреть на это с такой стороны.

На следующие матчи нужно настраиваться так, что соперники будут играть на максимуме, и у меня все равно будут шансы. Нужно лучше играть в ключевые моменты и не позволять им оставаться в матче, давить на них еще сильнее».

О давлении и статусе первой ракетки мира

«Думаю, это очевидно. Когда ты выигрываешь турниры и у тебя хорошая статистика побед и поражений, для соперников становится проще в плане давления.

У меня есть ощущение, что в матчах со мной им больше нечего терять, можно только выиграть. Поэтому они играют без давления – иногда почти весь матч. Я это чувствую после каждой встречи.

Сам я не думаю о давлении и вообще его не ощущаю – просто стараюсь показывать свой лучший теннис. А вот соперники против меня играют свободнее, чем обычно», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

