Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»
Циципас жаловался судье на освещение по ходу матча с Фисом.
Стефанос Циципас жаловался судье на вышке на освещение по ходу матча с Артуром Фисом в третьем круге «Мастерса» в Майами (0:6, 1:6).
«Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Такого не бывает. Я не вижу мяч. Я не понимаю, как он его видит», – сказал грек Грегу Алленсфорту.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Стефанос Циципас: вы никогда не страдали по-настоящему если постарели и уже не видите мяч на корте🤣
Не подкидывай ему идеи мы и так устали от его философии
Мы так долго называли Степу Цыпой, но не ожидали, что его постигнет куриная слепота )))
Лицо судьи просто готовый мем)
Смотрит на него, как Суини — на ту интервьюершу
А почему судье должно быть стыдно?
Надо было как в Кровавом спорте, Стёпка
Иванишевич Фису по ходу матча: "Туши ему свет!"
Куриная слепота...
Лицо судьи
Играли прозрачным мячом, видимо.
