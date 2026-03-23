Циципас – судье на вышке в матче с Фисом: «Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Я не вижу мяч»

Циципас жаловался судье на освещение по ходу матча с Фисом.

Стефанос Циципас жаловался судье на вышке на освещение по ходу матча с Артуром Фисом в третьем круге «Мастерса» в Майами (0:6, 1:6).

«Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда пять часов подряд? Такого не бывает. Я не вижу мяч. Я не понимаю, как он его видит», – сказал грек Грегу Алленсфорту.