Андреева и Мбоко вышли в 1/8 финала парного турнира в Майами

Мирра Андреева и Виктория Мбоко обыграли восьмых сеяных Эллен Перес и Деми Схюрс на старте парного турнира в Майами – 7:6(7), 6:3.

Дальше они встретятся с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер .

Также сегодня Андреева и Мбоко сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал в одиночке.