Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере

Стефанос Циципас взял всего один гейм в третьем круге «Мастерса» в Майами против Артура Фиса – 0:6, 1:6. Это самое разгромное поражение на уровне ATP в его карьере.

Ранее он дважды уступал, взяв три гейма (в 2018-м Рафаэлю Надалю в финале пятисотника в Барселоне и в 2019-м Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже).

Фис, в свою очередь, девятый раз в карьере выиграл сет с баранкой. Дальше он поборется с Валентином Вашеро .