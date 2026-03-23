Циципас потерпел самое разгромное поражение в карьере
Стефанос Циципас взял всего один гейм в третьем круге «Мастерса» в Майами против Артура Фиса – 0:6, 1:6. Это самое разгромное поражение на уровне ATP в его карьере.
Ранее он дважды уступал, взяв три гейма (в 2018-м Рафаэлю Надалю в финале пятисотника в Барселоне и в 2019-м Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже).
Фис, в свою очередь, девятый раз в карьере выиграл сет с баранкой. Дальше он поборется с Валентином Вашеро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Кто не падал, тот не поднимался, кто не ср*л, тот не подтирался (с) Греческий философ Стефанос
🤣🤣🤣🤣степанас
Стефанос Циципас: вы никогда не страдали по-настоящему если не проигрывали получая при этом баранку...
Поест конфет с арахисовой пастой и все наладится
Боль - это когда ты не видишь мяч и сражаешься в слепую, а твой противник не знаю как видит. Греческий самурай нашей эры ©
вы никогда не играли в теннис по настоящему, если всегда видите мяч. Философ Стефанос
Художника/творца/философа обидеть может каждый.
Цыплокас жареный.
Это только начало
Диванным зачехлиться
