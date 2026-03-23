Хачанов второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-150

15-я ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге «Мастерса» в Майами проиграл №151 Мартину Ландалусе – 3:6, 6:7(2).

Для россиянина это второе поражение от игрока из-за пределов топ-150 в этом сезоне. В январе он уступил 285-й ракетке мира Майклу Ммо в Гонконге

Для Ландалусе, в свою очередь, это вторая победа над игроком топ-20 в сезоне и карьере. Его баланс против них теперь составляет 2:2.

Дальше испанец поборется с Себастьяном Кордой .