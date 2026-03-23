Хачанов второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-150

15-я ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге «Мастерса» в Майами проиграл №151 Мартину Ландалусе – 3:6, 6:7(2).

Для россиянина это второе поражение от игрока из-за пределов топ-150 в этом сезоне. В январе он уступил 285-й ракетке мира Майклу Ммо в Гонконге

Для Ландалусе, в свою очередь, это вторая победа над игроком топ-20 в сезоне и карьере. Его баланс против них теперь составляет 2:2.

Дальше испанец поборется с Себастьяном Кордой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Возвращается на свой уровень... Вообще иногда не понимаю, как он находится в топ-30 и был в топ-10 когда - то...
Возвращается на свой уровень... Вообще иногда не понимаю, как он находится в топ-30 и был в топ-10 когда - то...
В точку на сто процентов!
Стабильность.
Для меня тоже было удивительно, как Карен так высоко, ведь у него нет отличной подачи, или сильной игры на задней линии.
Но вот явных сильных качества, обычным упорством и стабильностью и держался.
Хотя, условный Бублик всегда казался сильнее
