Соболенко выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Кэти Макнелли в третьем круге в Майами – 6:4, 6:2.

Белоруска выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне и продолжает защиту титула во Флориде. 18 из 19 побед она одержала в двух сетах.

С 1989 года Соболенко стала лишь третьей первой ракеткой мира в истории WTA, которая одержала 14 побед подряд на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось только Монике Селеш и Серене Уильямс.

За выход в четвертьфинал Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
