Соболенко выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Кэти Макнелли в третьем круге в Майами – 6:4, 6:2.
Белоруска выиграла 19 из 20 матчей в этом сезоне и продолжает защиту титула во Флориде. 18 из 19 побед она одержала в двух сетах.
С 1989 года Соболенко стала лишь третьей первой ракеткой мира в истории WTA, которая одержала 14 побед подряд на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось только Монике Селеш и Серене Уильямс.
За выход в четвертьфинал Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем