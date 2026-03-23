Алькарас по ходу встречи с Кордой в Майами: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой»
Первая ракетка мира пожаловался команде по ходу матча третьего круга в Майами.
Уступая Себастьяну Корде со счетом 3:6, 1:2, Алькарас заявил: «Я больше не могу это терпеть, я больше не могу это терпеть. Я больше не могу это сегодня терпеть. Я еду домой, я еду домой. В лучшем случае проиграю 3:6, 4:6 или 3:6, 5:7».
Позже его тренер Самуэль Лопес посоветовал испанцу перестать рисковать.
Алькарас выиграл второй сет со счетом 7:5.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Видать притомился маленько
Алькарас пикует 6 месяцев в году. Остальные 5 проигрывает всем кому не лень. Обычно пикует с апреля по август. В этом году в связи с желанием взять АО и доказать что не ошибся с тренером форсировал подготовку и пиканул с января по март.....посмотрим когда будет следующий пик)
да надо РГ не забыть забрать у робота, об этом Карлос думать не забывает, я думаю
Фонсека только что заявил что у Корда арсенал богаче чем у Алькараса)
Перефразируя один известный фильм- Я не буду тут жить. Я еду домой)
Алькарас просто исполнил песню мистера Трололо "Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой".
Да и поезжай, родненький, поезжай, Карлуша!
Может и вообще сдуться через пару лет, все таки такой энергозатратный теннис ни одна физуха не выдержит
Надаль 17 лет так играл
была бы более высокая конкуренция, то при таком энергозатратном теннисе пошли бы травмы. А пока валяя дурака можно доходить до 1/2, финала, можно и более бережно играть
Джокович сломал
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем