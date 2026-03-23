Алькарас по ходу встречи с Кордой в Майами: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой»

Алькарас по ходу встречи с Кордой в Майами: я больше не могу это терпеть.

Первая ракетка мира пожаловался команде по ходу матча третьего круга в Майами.

Уступая Себастьяну Корде со счетом 3:6, 1:2, Алькарас заявил: «Я больше не могу это терпеть, я больше не могу это терпеть. Я больше не могу это сегодня терпеть. Я еду домой, я еду домой. В лучшем случае проиграю 3:6, 4:6 или 3:6, 5:7».

Позже его тренер Самуэль Лопес посоветовал испанцу перестать рисковать.

Алькарас выиграл второй сет со счетом 7:5.